venerdì 19 dicembre 2025
Fermo pesca, incontro in Regione Scambio di auguri, il messaggio del Prefetto Il maltempo non molla, nuova allerta Elezione dei Garanti, al via la procedura
Attualità domenica 14 dicembre 2025 ore 07:00

​Tutte le offerte di lavoro in provincia di Livorno

Ecco le opportunità proposte dai Centri Impiego di Livorno e provincia, lavori a tempo indeterminato e determinato ed apprendistato



Ecco le opportunità proposte dai Centri Impiego di Livorno e provincia per la settimana 50 del 2025 (dal 14 dicembre 2025 al 20 dicembre 2025), lavori a tempo indeterminato e determinato ed apprendistato.
Questa settimana:

I lavori più richiesti

Orario Lavoro

Tipologia Contratto

Posizioni Totali: 230

Ricordiamo che sul sito web Toscana Lavoro della Regione Toscana non sarà più possibile accedere con username e password per le candidature alle offerte. L’accesso, come stabilito dal Decreto semplificazioni (D.L. 76/2020), sarà possibile solo con l’utilizzo di SPID, CNS o CIE

