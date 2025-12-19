Strappa un paio di orecchini da 100mila euro a una donna: il video della rapina a Milano ripreso dalle telecamere a circuito chiuso
Attualità domenica 14 dicembre 2025 ore 07:00
Tutte le offerte di lavoro in provincia di Livorno
Ecco le opportunità proposte dai Centri Impiego di Livorno e provincia, lavori a tempo indeterminato e determinato ed apprendistato
Questa settimana:
I lavori più richiesti
- Muratori In Pietra e Mattoni 27
- Braccianti Agricoli 17
- Addetti All'accoglienza Nei Servizi di Alloggio e Ristorazione 16
- Attori 15
Orario Lavoro
- Full Time 152
- Part Time 82
- Lavoro a Turni 29
Tipologia Contratto
- Lavoro a Tempo Determinato 257
- Collaborazione Coordinata e Continuativa 17
- Lavoro a Tempo Indeterminato 9
Posizioni Totali: 230
Ricordiamo che sul sito web Toscana Lavoro della Regione Toscana non sarà più possibile accedere con username e password per le candidature alle offerte. L’accesso, come stabilito dal Decreto semplificazioni (D.L. 76/2020), sarà possibile solo con l’utilizzo di SPID, CNS o CIE
