Arriva Salvini, lungomare chiuso

Misure di sicurezza disposte dal Comune su richiesta della Questura per l'evento della Lega. Ecco le modifiche alla viabilità

LIVORNO — Oggi a Livorno arrivano Matteo Salvini, ministro e vicepremier della Lega ed altri ministri del partito.

Usb ha già annunciato contestazioni per l'arrivo dei ministri legate alle manifestazioni in difesa di Gaza e della Global Sumud Flotilla.

Nel frattempo per permettere lo svolgimento della manifestazione politica sono state disposte misure per garantire la sicurezza.

Su richiesta della Questura il Comune di Livorno ha emanato per oggi, martedì 7 Ottobre, una ordinanza di traffico riguardante la zona del Viale Italia che parte da queste premesse:

"considerato che il giorno 7 ottobre 2025 sono programmati in alcune strutture di viale Italia degli incontri pubblici con la partecipazione di autorità; vista la comunicazione della Questura di Livorno trasmessa in data 3 ottobre 2025 nella quale si rappresenta l'esigenza di vietare la sosta e il transito nel tratto antistante l'edificio sopra richiamato per motivi di ordine e sicurezza pubblica connessi allo svolgimento degli eventi sopraindicati; ritenuto necessario adottare un provvedimento di modifica della disciplina della sosta e della circolazione in viale Italia ed in piazza Giuseppe Emanuele Modigliani secondo quanto indicato nella comunicazione sopra richiamata; con efficacia il giorno 7 Ottobre 2025 dalle ore 12 fino a cessate esigenze di cui in premessa, l'istituzione del divieto di transito in: viale Italia nel tratto compreso tra piazza Sant’Jacopo in Acquaviva e via del Forte dei Cavalleggeri.

Limitatamente al tratto piazza San Jacopo in Acquaviva-piazza Giuseppe Emanuele Modigliani ed al tratto civico 193-via del Forte dei Cavalleggeri, tale divieto è da intendersi eccetto veicoli in deflusso dalle rimesse interne e dagli stalli di sosta;

piazza Giuseppe Emanuele Modigliani;

via Corsica nel tratto compreso tra via don Roberto Angeli e piazza Giuseppe Emanuele Modigliani, eccetto veicoli in deflusso dalle rimesse interne e dagli stalli di sosta.



Dalle ore 12 fino a cessate esigenze di cui in premessa, l'istituzione del divieto “Fermarsi e dare precedenza” e della “Direzione Obbligatoria a sinistra” in via Corsica all’altezza dell’intersezione con via don Roberto Angeli. Con efficacia il giorno 7 ottobre 2025 dalle ore 9 fino a cessate esigenze, l'istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata in:

viale Italia nel tratto compreso tra l’attraversamento pedonale rialzato posto nei pressi del civico 189 ed il civico 199, ambo i lati;

piazza Giuseppe Emanuele Modigliani;

via Corsica nel tratto compreso tra via don Roberto Angeli e piazza Giuseppe Emanuele Modigliani, lato civici dispari;

via Corsica nel tratto compreso tra il civico 2 e piazza Giuseppe Emanuele Modigliani, lato civici pari;

via Malta per ml 10 a partire dall’intersezione con piazza Giuseppe Emanuele Modigliani, ambo i lati;

via Maggiore Luigi Corti per ml 10 a partire dall’intersezione con piazza Giuseppe Emanuele Modigliani, lato civici pari.