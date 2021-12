Bando innovazione, finanziamenti per 52 imprese

Figliuolo: «Le file per i tamponi? Gli italiani fanno code anche per il Black Friday, serve pazienza»

Delle realtà beneficiarie 41 sono microimprese, 6 sono piccole imprese e 5 i professionisti. Distribuite risorse per 300mila euro

LIVORNO — Sono 52 le imprese e i professionisti livornesi beneficiari del bando per la concessione di contributi a sostegno dell'innovazione e dello sviluppo tecnologico e digitale. Lo annuncia in una nota il Comune di Livorno. 41 sono microimprese, 6 sono piccole imprese e 5 i professionisti. Due, invece, le richieste rigettate per mancanza dei requisiti.

Le risorse complessivamente stanziate dal Comune ammontano a 300mila euro: ai 200mila euro iniziali, andati esauriti dopo poco meno di un mese dall'apertura del bando, ne sono stati aggiunti altri 100mila. A fronte di questi contributi, le imprese hanno realizzato investimenti per 495.291 euro.

“Il bando ha avuto un grandissimo successo – commenta l'assessore al Lavoro Gianfranco Simoncini - e ha permesso di finanziare progetti molto importanti: una riprova è il fatto che alcuni di questi abbiano ottenuto il massimo dei contributi”.

Se, infatti, lo stanziamento medio è stato di 5.644 euro, alcune realtà hanno ricevuto il contributo massimo, fissato in 10mila euro.

Riguardo all'intensità dell'agevolazione, sono 41 le imprese alle quali è stato riconosciuto un contributo pari al 60% delle spese sostenute, e 11 le imprese che, grazie a specifiche premialità previste dal bando, hanno raggiunto il 70%.

In relazione alle categorie di spesa rendicontate dalle imprese, sono stati sostenuti prevalentemente investimenti relativi ad interventi di digitalizzazione che, combinati con l'acquisto di beni materiali e immateriali, hanno permesso di realizzare progetti di innovazione e trasformazione tecnologica e digitale, e di supportare lo sviluppo dello smartworking e la presenza sul web.

“Contributi – ricorda l'assessore Simoncini - sono stati percepiti sia da attività legate all'innovazione vera e propria, sia da imprese più tradizionali”. I progetti spaziano su tutto l'arco della realtà economica cittadina: laboratori cosmetici, studi medici, ristorazione, lavorazioni del vetro, produzione di oggetti di plastica, agenzia di viaggi, spedizionieri, editori sono solo alcuni degli ambiti che hanno beneficiato dei contributi.

“Nel giro di poco tempo – aggiunge l'assessore Simoncini - l'amministrazione comunale ha attivato oltre un milione di euro di risorse destinate all'innovazione. Ai 500 mila euro di risorse comunali stanziate in due anni, infatti, vanno aggiunti contributi regionali per quasi 800mila euro a favore di percorsi di consolidamento innovativo dell’impresa. L'alta partecipazione dimostra che l’iniziativa del Comune ha colto un bisogno reale, oltre a contribuire a quel processo di innovazione fondamentale per reggere alla sfida della competitività. Sulla base della risposta delle imprese e dei professionisti anche il prossimo anno attiveremo un intervento simile”.