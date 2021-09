Cambio al timone della guardia di finanza

Luigi Mennella è il nuovo comandante del gruppo di Livorno. Subentra a Gianluca Bagnardi, che va al comando provinciale

LIVORNO — Cambio ai vertici della guardia di finanza labronica. Il maggiore Luigi Mennella, 37enne di origini salernitane, è il nuovo comandante del gruppo di Livorno. Prende il posto del tenente colonnello Gianluca Bagnardi, che va al comando provinciale come capo ufficio comando.

Il passaggio di consegne, spiega una nota della guardia di finanza, è avvenuto martedì 28 Settembre. Bagnardi ha ringraziato i militari del reparto "Per il costante impegno profuso e i risultati conseguiti anche durante l’emergenza sanitaria" e presentato il maggiore Mennella, cui ha rivolto gli auguri di buon lavoro per l’incarico appena assunto.

Laureato in Scienze della sicurezza economica finanziaria e in Giurisprudenza, Mennella si è arruolato nella guardia di finanza nel 2003 con la frequentazione del 103esimo corso d’accademia Podgora III. Successivamente, dal 2008 al 2013, ha ricoperto incarichi di comando in reparti operativi del Veneto. In seguito è stato impiegato, fino al 2018, presso l’aeroporto internazionale di Fiumicino. Giunge in terra labronica dopo tre anni al comando del gruppo di La Spezia.

Il neo comandante ha espresso grande soddisfazione per il nuovo incarico "Con l’obiettivo di profondere il massimo impegno nella prevenzione e nel contrasto a tutte le forme di illegalità, in particolare quelle economico-finanziarie e i traffici illeciti, assicurando la massima collaborazione alle Istituzioni locali e alle consorelle forze di polizia".

I due ufficiali sono stati ricevuti dal comandante provinciale Gaetano Cutarelli, che ha dato il benvenuto a Mennella e ringraziato Bagnardi per il lavoro svolto.