Camionetta penitenziaria contro auto, 4 feriti

Sul posto dell'incidente sono intervenute tre ambulanze e l'automedica

LIVORNO — Un incidente è avvenuto oggi verso le 13 fra una camionetta della polizia penitenziaria e un'auto.

Nello scontro sono rimaste ferite 4 persone che hanno riportato un trauma cranico.

Sul posto sono intervenute 3 ambulanze e l'automedica. I feriti sono stati trasportati in codice giallo al Pronto soccorso dell'ospedale di Livorno.

Notizia in aggiornamento