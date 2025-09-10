Questo sito contribuisce alla audience di 
mercoledì 10 settembre 2025
Cronaca mercoledì 11 settembre 2024 ore 14:49

Camionetta penitenziaria contro auto, 4 feriti

Sul posto dell'incidente sono intervenute tre ambulanze e l'automedica



LIVORNO — Un incidente è avvenuto oggi verso le 13 fra una camionetta della polizia penitenziaria e un'auto.

Nello scontro sono rimaste ferite 4 persone che hanno riportato un trauma cranico.

Sul posto sono intervenute 3 ambulanze e l'automedica. I feriti sono stati trasportati in codice giallo al Pronto soccorso dell'ospedale di Livorno.

Notizia in aggiornamento 

