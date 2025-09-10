Cronaca mercoledì 11 settembre 2024 ore 14:49
Camionetta penitenziaria contro auto, 4 feriti
Sul posto dell'incidente sono intervenute tre ambulanze e l'automedica
LIVORNO — Un incidente è avvenuto oggi verso le 13 fra una camionetta della polizia penitenziaria e un'auto.
Nello scontro sono rimaste ferite 4 persone che hanno riportato un trauma cranico.
Sul posto sono intervenute 3 ambulanze e l'automedica. I feriti sono stati trasportati in codice giallo al Pronto soccorso dell'ospedale di Livorno.
Notizia in aggiornamento
