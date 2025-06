Cartelle cliniche, come richiederle

Ecco le informazioni sugli orari dell'ufficio dell'ospedale di Livorno e sulle modalità di richiesta

LIVORNO — A partire da domani, martedì 1 Luglio lo sportello per la richiesta delle cartelle cliniche dell’ospedale di Livorno sarà aperto dal lunedì al venerdì in orario 9-12.

Il tradizionale orario di apertura dalle 9 alle 14 riprenderà da lunedì 18 agosto.

Con l’occasione l'Asl ricorda che la cartella clinica può essere richiesta:

- agli sportelli "Cartelle cliniche" presenti negli ospedali presentando il modulo di richiesta (scaricabile sul sito aziendale a questo link. compilato, avere con sé un documento di riconoscimento in corso di validità e la ricevuta dell’avvenuto pagamento dei diritti di copia. In caso di persona delegata è necessario avere la dichiarazione sostitutiva di certificazione o l'atto di notorietà in carta semplice, documento del delegato e copia del documento del titolare dei dati.

- tramite posta elettronica certificata (PEC) scrivendo all'indirizzo direzione.uslnordovest@postacert.toscana.it,

allegando il modulo di richiesta (scaricabile sul sito aziendale a questo link. compilato con allegato il documento di riconoscimento in corso di validità e la ricevuta dell’avvenuto pagamento dei diritti di copia. In caso di persona delegata è necessario avere la dichiarazione sostitutiva di certificazione o l'atto di notorietà in carta semplice, documento del delegato e copia del documento del titolare dei dati.



Nel caso il cittadino richieda un invio della cartella clinica al proprio domicilio, a tali tariffe, si aggiungono i costi di spedizione postale.



Maggiori informazioni sono disponibili a questo link.