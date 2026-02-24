Case popolari, "I numeri non bastano"

Rispetto alle ultime assegnazioni, l'Unione sindacale di base manifesta contro lo stato degli alloggi e le crescenti criticità

LIVORNO — L'Unione sindacale di base è pronta a scendere in piazza per denunciare la situazione degli alloggi Casalp. In programma per giovedì 26 Febbraio una iniziativa alle ore 12 davanti il comune di Livorno.

"Negli ultimi 12 mesi sono stati consegnati 172 alloggi popolari a Livorno. Un risultato importante, ma per molte famiglie la realtà è diversa. - hanno segnalato dal sindacato - Le case consegnate hanno problemi: senza contatori, con allacci elettrici bloccati, impianti difettosi, lavori di ripristino fatti male. Le famiglie devono anticipare i soldi, aspettare mesi per i rimborsi, perdere giorni di lavoro. L'affitto però parte da subito".

"E ancora. Mancate manutenzioni nei quartieri popolari. Quartieri periferici lasciati all'abbandono. - hanno proseguito - Il problema è politico. In Italia mancano almeno un milione di case popolari. Mentre migliaia di famiglie aspettano un alloggio si investe nel riarmo, si taglia sull'edilizia pubblica e sui servizi ai cittadini e si finanziano sgomberi. Nessun piano straordinario per nuove case. Nessun investimento serio per ristrutturare quelle esistenti".

"Investire nell'edilizia pubblica vuol dire lavoro, economia futuro", hanno concluso dall'Usb invitando a partecipare alla manifestazione di giovedì.