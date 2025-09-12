Questo sito contribuisce alla audience di 
QUI quotidiano online.  
Percorso semplificato Aggiornato alle 12:09 METEO:LIVORNO18°27°  QuiNews.net
Qui News livorno, Cronaca, Sport, Notizie Locali livorno
venerdì 12 settembre 2025
Tutti i titoli:
Investe un motociclista e scappa via ​Come organizzare al meglio l’archivio digitale dei documenti A Livorno prima ricostruzione della cavità uterina Terrazza Mascagni, divieto di balneazione
corriere tv
Missione impossibile: parcheggiare una Smart. Il video virale
Missione impossibile: parcheggiare una Smart. Il video virale

Cronaca sabato 14 gennaio 2017 ore 10:44

Investe un ciclista e scappa

Condividi

Inseguito e fermato dai vigili, il guidatore è stato denunciato per omissione di soccorso. Il fatto è accaduto in viale Ippolito Nievo



LIVORNO — Il ciclista è stato soccorso da alcuni passanti che hanno chiamato il 118. Nell'urto con l'auto, una fiat bianca vecchio modello, l'uomo è caduto e ha sbattuto la testa. Trasportato al pronto soccorso, ha ricevuto 30 giorni di prognosi.

Sul posto è intervenuta anche la polizia municipale che ha rintracciato e fermato la macchina in via Provinciale Pisana, denunciando il conducente per omissione di soccorso.

Seguici su google news

Se vuoi leggere le notizie principali della Toscana iscriviti alla Newsletter QUInews - ToscanaMedia. Arriva gratis tutti i giorni alle 20:00 direttamente nella tua casella di posta.
Basta cliccare QUI

Ti potrebbe interessare anche:

Tag
Iscriviti alla newsletter QUInews ToscanaMedia ed ogni sera riceverai gratis le notizie principali del giorno
L'articolo di ieri più letto
Firmato un protocollo fra il Comando Provinciale dei Carabinieri e l'associazione "Autismo Livorno". Ecco gli obiettivi del progetto
DOMANI AVVENNE
Offerte lavoro Toscana Programmazione Cinema Farmacie di turno

Qui Blog di Federica Giusti

new
Franco Cambi

PSICO-COSE

QUI Condoglianze



Ultimi articoli Vedi tutti

Cronaca

Investe un motociclista e scappa via

Attualità

​Come organizzare al meglio l’archivio digitale dei documenti

Attualità

A Livorno prima ricostruzione della cavità uterina

Attualità

Terrazza Mascagni, divieto di balneazione