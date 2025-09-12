Cronaca sabato 14 gennaio 2017 ore 10:44
Investe un ciclista e scappa
Inseguito e fermato dai vigili, il guidatore è stato denunciato per omissione di soccorso. Il fatto è accaduto in viale Ippolito Nievo
LIVORNO — Il ciclista è stato soccorso da alcuni passanti che hanno chiamato il 118. Nell'urto con l'auto, una fiat bianca vecchio modello, l'uomo è caduto e ha sbattuto la testa. Trasportato al pronto soccorso, ha ricevuto 30 giorni di prognosi.
Sul posto è intervenuta anche la polizia municipale che ha rintracciato e fermato la macchina in via Provinciale Pisana, denunciando il conducente per omissione di soccorso.
