Investe un ciclista e scappa

Inseguito e fermato dai vigili, il guidatore è stato denunciato per omissione di soccorso. Il fatto è accaduto in viale Ippolito Nievo

LIVORNO — Il ciclista è stato soccorso da alcuni passanti che hanno chiamato il 118. Nell'urto con l'auto, una fiat bianca vecchio modello, l'uomo è caduto e ha sbattuto la testa. Trasportato al pronto soccorso, ha ricevuto 30 giorni di prognosi.

Sul posto è intervenuta anche la polizia municipale che ha rintracciato e fermato la macchina in via Provinciale Pisana, denunciando il conducente per omissione di soccorso.