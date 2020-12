Coronavirus, nel Livornese numeri in netto calo

Nel giorno delle prime vaccinazioni, 45 anche a Livorno, dai dati quotidiani sul Covid-19 in Toscana arrivano altri segnali positivi

LIVORNO — Alla notizia positiva dei primi vaccini anti-Covid anche all'ospedale di Livorno, in occasione del Vaccine-Day europeo, si aggiungono oggi segnali positivi anche dai dati sull'andamento dell'epidemia di coronavirus in provincia. Il bollettino quotidiano della Regione Toscana riporta numeri assai più contenuti rispetto a quelli dei giorni scorsi: appena 9 le nuove positività al virus rilevate tra Livorno e provincia nelle ultime ore, più un decesso.

Con i 9 odierni viene aggiornato a 8.493 il numero delle positività al coronavirus emerse nella provincia labronica dall'inizio dell'epidemia, mentre il conteggio delle vittime è da aggiornare a 264.

Per quanto riguarda l'intera Toscana, nelle ultime ore sono stati contati 227 nuovi casi e 8 decessi messi in relazione al Covid-19. Anche in questo caso numeri in netto calo rispetto ai giorni scorsi. Per leggere il bollettino della Regione Toscana con i dati di oggi cliccare qui.