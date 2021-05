Covid ai minimi nel Livornese, 17 nuovi casi

Nelle ultime 24 ore in provincia di Livorno nessun decesso e appena 17 nuove positività al coronavirus accertate. I dati di Ausl e Regione

LIVORNO — Nelle ultime 24 ore in provincia di Livorno sono state accertate appena 17 nuove positività al coronavirus e non sono stati registrati decessi di persone colpite da Covid-19. I nuovi casi a Livorno (6), 9 nelle Valli Etrusche (Campiglia Marittima 1, Cecina 4, Rosignano Marittimo 4), 2 all'Isola d'Elba, entrambi a Capoliveri.

Con i numeri di oggi la Regione aggiorna a 17.152 il totale dei casi di coronavirus rilevati a Livorno e provincia dall'inizio epidemia: la maggior parte dei contagiati sono guariti, 408 le morti accertate fino ad oggi.

Sul fronte ricoveri in area Covid, all’ospedale di Livorno si contano oggi 46 degenti, 10 dei quali assistiti in terapia intensiva. All’ospedale di Cecina altri 19 ricoverati, di cui 4 in terapia intensiva.

La popolazione coperta con almeno una dose di vaccino ha raggiunto il 32,1% nell'ambito livornese, il 30,7% nelle Valli Etrusche, il 39,3% all'Isola d'Elba.

In Toscana, compresi i numeri della provincia di Livorno, si contano oggi 8 nuovi decessi e 506 nuovi casi di positività al virus. I toscani ricoverati sono oggi 1.017 (47 in meno rispetto a ieri), 175 dei quali in terapia intensiva (cinque in meno). Per leggere i dettagli dell'ultimo bollettino regionale cliccare qui.