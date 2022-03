Covid, altri 359 contagi e 4 decessi

A Irpin, dove le bombe hanno ucciso la mamma con i suoi bambini: per strada restano i loro bagagli

Sono quelli registrati nelle ultime ventiquattro ore tra Livorno e provincia. I dati aggiornati dal bollettino regionale

LIVORNO — Sono 359 i casi di positività al Coronavirus accertati tra ieri e oggi in provincia di Livorno. Il dato emerge dal bollettino regionale, che monitora l'andamento dell'epidemia sul territorio toscano.

Nelle ultime 24 ore, sul territorio regionale sono stati rilevati 3840 nuovi contagi, un aumento rispetto a ieri dovuto però al maggior numero di tamponi processati (31.485). Il tasso di positività giornaliero è del 12%, in linea con i dati del periodo.

Il bollettino regionale segnala oggi altri 18 decessi collegabili al Covid in Toscana. 4 sono avvenuti in provincia di Livorno.

Ecco la distribuzione, comune per comune, dei nuovi casi rilevati in provincia Livorno ed elencati in base al tasso di positività (dal più alto al più basso): Sassetta 2, Capraia 1, Capoliveri 7, Porto Azzurro 6, Piombino 49, Campiglia Marittima 19, Suvereto 4, Castagneto Carducci 11, Livorno 182, Rosignano Marittimo 34, Campo nell'Elba 5, Collesalvetti 16, Bibbona 3, Rio 2, Cecina 13, San Vincenzo 2, Portoferraio 3.

Nei reparti Covid dell'ospedale di Livorno sono attualmente ricoverati 55 pazienti, 6 dei quali in terapia intensiva. 12 invece i pazienti Covid ricoverati a Cecina.