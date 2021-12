Covid, aumentano i contagi ma non i ricoveri

L'aggiornamento settimanale sull'andamento dell'epidemia da parte dell'Azienda Usl Toscana nord ovest nella zona Livornese

LIVORNO — Nei reparti Covid-19 dell'ospedale di Livorno oggi si contano 22 persone assistite, 3 delle quali si trovano in terapia intensiva. Numeri che non si discostano di molto da quelli di una settimana fa, quando i ricoverati Covid totali erano ancora 22, mentre 4 erano quelli in intensiva.

I contagi, tuttavia, sono in aumento. Negli ultime 7 giorni, per quanto riguarda l'area Livornese - Comuni di Livorno e Collesalvetti - l'Azienda Usl Toscana nord ovest ha rilevato, a fronte di 137 guarigioni, 279 nuovi casi positivi, 111 dei quali (pari al 40%) riguardano persone con età inferiore ai 35 anni.

I casi scolastici emersi nell'ultima settimana sono stati 72 fra Livorno e Collesalvetti.

Nel frattempo, proseguono ancora le vaccinazioni. Sempre per quel che riguarda l'area livornese, la percentuale di persone che hanno ricevuto almeno una dose anti Covid-19 ha raggiunto l’85,6%, 4.878 le terze dosi somministrate nella settimana dal 30 Novembre al 6 Dicembre 2021.