Covid, in tutta la provincia 44 nuovi contagi

Le ultime rilevazioni fanno salire a 20.381 le positività al coronavirus accertate in provincia di Livorno dall'inizio dell'epidemia

LIVORNO — Sono 44 le positività al coronavirus da Covid-19 accertate in provincia di Livorno nell'arco delle ultime 24 ore. Di seguito il dettaglio dei nuovi contagi, suddivisi per ambito territoriale e Comune di residenza (in ordine per tasso di incidenza sulla popolazione):

- Area Livornese 24 casi: Collesalvetti 4, Livorno 20.

- Valli Etrusche 13 casi: Piombino 7, Cecina 3, Rosignano Marittimo 3,

- Isola d'Elba 7 casi: Rio 6, Portoferraio 1,

In Toscana, nelle ultime 24 ore, sono stati rilevati complessivamente 557 nuovi contagi e 3 decessi, relativi a due uomini e una donna con un'età media di 73,3 anni e residenti nelle province di Pisa, Arezzo e Prato. I toscani ricoverati per Covid-19 sono oggi 450 (9 in meno rispetto a ieri), di cui 58 in terapia intensiva (uno in meno).