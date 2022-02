Covid nel Livornese, 505 i nuovi contagi

Le nuove positività al coronavirus Sars-Cov2 rilevate quotidianamente fra la popolazione della provincia di Livorno e comunicate oggi, 11 Febbraio

LIVORNO — Sono 505 i nuovi "casi Covid" rilevati nelle ultime 24 ore in provincia di Livorno. Queste le nuove positività al coronavirus Sars-Cov2 accertate sul territorio provinciale, ripartite per ambito territoriale e Comuni di residenza (in ordine per tasso di incidenza giornaliera sulla popolazione):

Area livornese 243 casi: Collesalvetti 28, Livorno 235,

Valli Etrusche 196 casi: Campiglia Marittima 29, Bibbona 6, Cecina 52, Piombino 59, Castagneto Carducci 10, Rosignano Marittimo 32, San Vincenzo 6, Suvereto 2.

Isola d'Elba 36 casi: Porto Azzurro 7, Marciana Marina 3, Marciana 3, Portoferraio 14, Rio 3, Capoliveri 3, Campo nell'Elba 3.

In Toscana, sempre nelle ultime 24 ore, sono stati accertati complessivamente 4.512 nuovi casi di positività al virus.