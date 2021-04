Covid, un'altra vittima, i nuovi casi appena 37

Nelle ultime 24 ore, in provincia di Livorno, registrato un calo di nuove positività al coronavirus e di ricoveri. Mentre proseguono le vaccinazioni

LIVORNO — Nelle ultime 24 ore in provincia di Livorno sono state registrate appena 37 nuove positività al coronavirus e un altro decesso di persona colpita da Covid-19. La Ausl Toscana nord ovest ha fatto sapere che si tratta di una donna di 92 anni.

Mentre proseguono le vaccinazioni rivolte a persone fragili, personale delle associazioni di volontariato e anziani over 70, all’ospedale di Livorno si contano oggi 75 ricoverati in area Covid, 11 dei quali necessitano di assistenza in terapia intensiva. All’ospedale di Cecina altri 27 ricoverati, di cui 3 in Terapia intensiva.

Questa la ripartizione dei nuovi casi per ambito territoriale e Comune di residenza: area livornese 18 casi (Collesalvetti 0, Livorno 18), Valli Etrusche 19 casi (Bibbona 1, Castagneto Carducci 4, Cecina 5, Piombino 3, Rosignano Marittimo 6), Isola d'Elba 0 casi.



Con l'aggiornamento di oggi salgono a 15.990 i casi di coronavirus rilevati a Livorno e provincia dall'inizio epidemia, mentre il triste bilancio delle vittime sale a 380.

La Toscana, nel suo complesso, conta oggi altri 28 decessi e 958 nuovi casi. I toscani ricoverati sono oggi 1.801 (14 in meno rispetto a ieri), di cui 270 in terapia intensiva (8 in meno a 24 ore fa). Per leggere i dettagli del bollettino regionale cliccare qui.