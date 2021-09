"Due mesi e mezzo per salvare 25 posti di lavoro"

Mt Logistica, la capogruppo del Movimento 5 stelle in Consiglio regionale Irene Galletti chiede l'avvio di un tavolo di crisi

LIVORNO — Mt logistica avrebbe inviato lettere di licenziamento per 25 addetti alla movimentazione auto. Irene Galletti, presidente del gruppo consiliare Movimento 5 Stelle Toscana, ha protocollato una mozione urgente per chiedere l’apertura di un tavolo di crisi in Regione.

“Ancora 75 giorni di tempo per salvare 25 posti di lavoro. Grazie all’intervento dei sindacati - scrive Galletti - i lavoratori e le istituzioni hanno guadagnato tempo per scongiurare questi licenziamenti, ma rimane la volontà dell’azienda di recedere dal contratto d’appalto stipulato con Bertani Trasporti, perché ritenuto economicamente non sostenibile.”

“Come Movimento 5 stelle - chiarisce la pentastellata - abbiamo deciso di portare la questione all’attenzione dell’Aula toscana, presentando una mozione urgente. Ma il tempo stringe e la politica deve dare il suo contributo: attivandosi in tutti i modi possibili per tutelare i lavoratori e procedendo all’apertura di un tavolo di crisi con i sindacati e la proprietà, allo scopo di vagliare le soluzioni più idonee a salvaguardare l’occupazione e la stabilità economica delle famiglie da cui dipendono quei posti di lavoro. Questo chiede il nostro atto che, ragionevolmente, siamo certi saprà trovare l’unanimità in Consiglio".