Economia del mare, insieme per la formazione

LIVORNO — Comune di Livorno e Autorità di sistema portuale insieme per la formazione professionale nel settore dell'economia del mare.

Il tema è al centro di un accordo, firmato questa mattina per i due enti dall'assessore Gianfranco Simoncini e dal presidente Luciano Guerrieri, a sostegno delle iniziative formative di interesse per le filiere portuali, logistica, marittima, della nautica e del diporto individuate nel protocollo forMare Toscana.

L'accordo di turata triennale, spiga il Comune, ha l'obiettivo di "Innalzare il livello di interoperabilità tra le imprese operanti nel settore portuale e della logistica terrestre, assicurando formazione professionale continua e facilitando l’integrazione tra il mondo dell’istruzione secondaria, universitaria e tecnico professionale con le esigenze delle imprese operanti nel settore dell’economia del mare".

Si rafforza ulteriormente – dichiara l'assessore Gianfranco Simoncini - l'iniziativa dell'amministrazione verso la formazione nelle professioni del mare. La collaborazione con Autorità di sistema e la presenza del Comune di Livorno nelle attività del protocollo regionale ForMare, ci permetterà non solo di conoscere meglio le esigenze formative dando risposte conseguenti, ma anche di mettere in campo iniziative pilota di tipo innovativo che guardino alle novità profonde che si stanno presentando in tutti i settori legati al mare”.