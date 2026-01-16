Questo sito contribuisce alla audience di 
Sabato 17 Gennaio 2026
Politica Domenica 20 Settembre 2020 ore 23:49

Elezioni, l'affluenza alle 23 nel livornese

​Elezioni e referendum, al termine del primo giorno affluenza al 40,95%, più bassa rispetto alla media regionale. Urne aperte domani dalle 7 alle 15



LIVORNO — Nella provincia di Livorno si vota per le elezioni regionali e per il referendum sul taglio dei parlamentari.

Alle 23 l'affluenza è al 40,95%, hanno votato 115.828 elettori su 282.857 aventi diritto nelle 368 sezioni livornesi. Le urne sono aperte anche domani, dalle 7 alle 15.

Il dato più alto a Collesalvetti (44,83%), il più basso a Marciana (23,01%), mentre alle 12alle 19 era stata Marciana Marina.

A Livorno siamo al 41,65%, a Piombino al 42,72%, Cecina al 42,16% e Rosignano al 43,08%.

In Toscana alle 23 l'affluenza è oltre il 45%.

