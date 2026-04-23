Fortezza nuova, Giornate della libertá e lavoro

Dal 25 Aprile al 1 Maggio tante iniziative organizzate da Cgil Livorno e Fortezza Village srl

LIVORNO — Dibattiti, mostre, spettacoli, area ristoro, mercatino artigiano, giochi per bambini, dj set, concerti e gran finale con il live dei 99 Posse: questo e molto altro al centro delle “Giornate della Libertà e del Lavoro” in programma presso la Fortezza Nuova di Livorno dal 25 Aprile Festa della Liberazione al 1 Maggio Festa internazionale delle lavoratrici e dei lavoratori.

L’iniziativa è organizzata da Cgil Livorno, Cgil Toscana, Cgil nazionale e Fondazione Di Vittorio in collaborazione con Fortezza Nuova e con il patrocinio di Comune di Livorno, Provincia e Regione.

I dettagli della manifestazione sono stati illustrati nel corso di una conferenza stampa tenutasi in Fortezza Nuova a cui hanno partecipato il segretario generale della Cgil Livorno Gianfranco Francese e il sindaco del Comune di Livorno Luca Salvetti.



“Abbiamo organizzato Le Giornate della Libertà e del Lavoro – ha dichiarato Francese – per celebrare gli ideali alla base delle giornate del 25 aprile e del 1 maggio, e per festeggiare i 120 anni di storia della Cgil nazionale e i 130 anni della Camera del lavoro di Livorno, una delle più antiche d’Italia. Abbiamo lavorato con grande impegno per offrire a Livorno un programma con contenuti di livello nazionale. Un atto d’amore per una città che è strettamente connessa ai valori della sinistra. Il 27 aprile sarà presente anche il nostro segretario generale nazionale Maurizio Landini: una visita importante che ci onora e che ci rende orgogliosi”.



“L’importante programma della manifestazione – ha dichiarato Salvetti - evidenzia con quanto entusiasmo e professionalità si sia lavorato. Pace, lavoro, morti bianche e Moby Prince saranno al centro di interessanti dibattiti: tutte tematiche che stanno particolarmente a cuore all’amministrazione comunale. Livorno si conferma una città in gran fermento in cui vengono organizzate iniziative con contenuti di alto livello. Sottolineo infine l’importante lavoro svolto da Fortezza Village srl per il rilancio della Fortezza Nuova”.



“Anche per il 2026 - commentano da Fortezza Village Srl, società che gestisce la struttura - si rinnova la collaborazione tra Fortezza Nuova e Cgil, a conferma di quanto questa struttura sia ormai sempre più integrata nel tessuto sociale, turistico ed economico della città. I livornesi e i visitatori potranno concedersi momenti di relax e serenità in uno dei parchi più belli e caratteristici della città”.

L’ingresso è gratuito. La cittadinanza è invitata a partecipare.

Il programma è allegato in pdf in fondo all'articolo.