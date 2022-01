Furto in lavanderia, inchiodati dalle telecamere

La polizia ha fermato due giovani. Sono stati rintracciati nel giro di un'ora, mentre viaggiavano in sella a un motorino rubato

LIVORNO — Dopo il furto in lavanderia vengono rintracciati dalla polizia in sella a un motorino rubato. I due episodi, avvenuti nel giro di un'ora, hanno fatto scattare nei confronti dei protagonisti due denunce per ricettazione e furto aggravato in concorso.

Poco dopo le 1,30 della notte scorsa la polizia è intervenuta in via Donnini, dove si era appena consumato un furto, all'interno di una lavanderia: 3 ragazzi avevano spaccato la macchinetta degli spiccioli e l’erogatore del disinfettante per indumenti.

Più o meno un'ora dopo la volante ha rintracciato e arrestato due presunti autori del furto: viaggiavano in sella a uno scooter, risultato rubato e restituito al proprietario. Ad inchiodarli sono state le immagini riprese dalle telecamere di sorveglianza dell'attività.

Uno dei due, già agli arresti domiciliari, è stato denunciato anche per evasione.