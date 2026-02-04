Cronaca Venerdì 03 Ottobre 2025 ore 13:50
Gaza, bloccati accessi a porto e Fi-Pi-Li
Dalle 6 di mattina sono attivi vari presidi dei manifestanti a Livorno in occasione dello sciopero generale pro Palestina. Code e presidi sull'Aurelia
LIVORNO — Sciopero generale e a Livorno la giornata è iniziata con iltraffico commerciale bloccato in entrata ed in uscita dalla zona nord del porto di Livorno con lunghe file di mezzi pesanti e Tir fermi tra il ponte Genova e via Leonardo da Vinci a causa dei manifestanti pro Palestina che, come annunciato da Usb, hanno invaso dalle 6 di stamani con un presidio, le carreggiate dello snodo davanti al varco Zara per l' accesso al porto.
I manifestanti hanno messo transenne e acceso fuochi per impedire il passaggio dei veicoli compresi quelli di passeggeri dei traghetti.
Proteste di camionisti e automobilisti ma in quella zona della città non si passa.
"Sono 4 i presidi nella zona nord di Livorno e in porto. Dalle sei è partito il picchetto alla rotatoria del Ponte Genova e varco Zara. Lavoratori Portuali e logistica. Contemporaneamente rotatoria della Darsena Toscana con ingresso e uscita due mezzi completamente bloccata e adesione altissima allo sciopero. - fanno sapere da Usb - Alle ore 8,30 si è creato un terzo presidio sulla via Aurelia sia in direzione nord che Sud, all'altezza del cimitero dei lupi. Un quarto presidio si sta concentrando al varco fortezza. Sono migliaia i lavoratori e le lavoratrici che hanno aderito allo sciopero e stanno animando le varie manifestazioni. Dalle 9 è previsto un quinto concentramento in piazza della Repubblica con studenti ed insegnanti".
"Questa è la risposta della città di Livorno all'arroganza del governo che ha minacciato precettazione e sanzioni nei confronti dei lavoratori e delle organizzazioni sindacali. - proseguono da Usb - Questa è la risposta dell'Italia nei confronti di un esecutivo che non ha ancora preso una posizione chiara sulla questione palestinese, sul genocidio a Gaza e sulle politiche di riarmo".
Al Varco Zara è arrivato anche un corteo di studenti.
Sono tanti gli studenti in corteo a sfilare per le vie della città al grido di "Palestina libera".
Sempre a Livorno alle 9 il il corteo della Cgil si è radunato davanti alla Stazione Centrale. La manifestazione Cgil si è snodata per i quartieri popolari (Sorgenti, Fiorentina e Garibaldi) e si concluderà in piazza del Luogo Pio.
Secondo le stime di Cgil il corteo avrebbe coinvolto circa 15mila persone.
Circolazione stradale bloccata nella zona nord di Livorno tra il varco Zara, via Leonardo da Vinci e il ponte Genova. Un corteo studentesco giovani da piazza Repubblica si è spostato lungo via Orlando verso il varco portuale Zara unendosi quindi ai manifestanti Usb e occupando poi la carreggiata con un presidio.
Nel frattempo si sono formati alcuni chilometri di code di tir e auto fermi in entrata e uscita dal grande snodo che collega porto, città e autostrada e superstrada Firenze-Pisa-Livorno.
Bloccata da parte di un gruppo di manifestanti anche la superstrada Fi-Pi-Li.
I canali social di Muoversi in Toscana in un aggiornamento delle ore 13,44 hanno segnalato in A12, tratto chiuso tra Pisa nord e Livorno Barriera in entrambe le direzioni.
(Notizia in aggiornameno)
Se vuoi leggere le notizie principali della Toscana iscriviti alla Newsletter QUInews - ToscanaMedia. Arriva gratis tutti i giorni alle 20:00 direttamente nella tua casella di posta.
Basta cliccare QUI