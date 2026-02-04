Gaza, bloccati accessi a porto e Fi-Pi-Li

Dalle 6 di mattina sono attivi vari presidi dei manifestanti a Livorno in occasione dello sciopero generale pro Palestina. Code e presidi sull'Aurelia

LIVORNO — Sciopero generale e a Livorno la giornata è iniziata con iltraffico commerciale bloccato in entrata ed in uscita dalla zona nord del porto di Livorno con lunghe file di mezzi pesanti e Tir fermi tra il ponte Genova e via Leonardo da Vinci a causa dei manifestanti pro Palestina che, come annunciato da Usb, hanno invaso dalle 6 di stamani con un presidio, le carreggiate dello snodo davanti al varco Zara per l' accesso al porto.

I manifestanti hanno messo transenne e acceso fuochi per impedire il passaggio dei veicoli compresi quelli di passeggeri dei traghetti.

Proteste di camionisti e automobilisti ma in quella zona della città non si passa.

"Sono 4 i presidi nella zona nord di Livorno e in porto. Dalle sei è partito il picchetto alla rotatoria del Ponte Genova e varco Zara. Lavoratori Portuali e logistica. Contemporaneamente rotatoria della Darsena Toscana con ingresso e uscita due mezzi completamente bloccata e adesione altissima allo sciopero. - fanno sapere da Usb - Alle ore 8,30 si è creato un terzo presidio sulla via Aurelia sia in direzione nord che Sud, all'altezza del cimitero dei lupi. Un quarto presidio si sta concentrando al varco fortezza. Sono migliaia i lavoratori e le lavoratrici che hanno aderito allo sciopero e stanno animando le varie manifestazioni. Dalle 9 è previsto un quinto concentramento in piazza della Repubblica con studenti ed insegnanti".

"Questa è la risposta della città di Livorno all'arroganza del governo che ha minacciato precettazione e sanzioni nei confronti dei lavoratori e delle organizzazioni sindacali. - proseguono da Usb - Questa è la risposta dell'Italia nei confronti di un esecutivo che non ha ancora preso una posizione chiara sulla questione palestinese, sul genocidio a Gaza e sulle politiche di riarmo".

Al Varco Zara è arrivato anche un corteo di studenti.

Sono tanti gli studenti in corteo a sfilare per le vie della città al grido di "Palestina libera".

Corteo studenti a Livorno (facebook/Livornogramm)

Sempre a Livorno alle 9 il il corteo della Cgil si è radunato davanti alla Stazione Centrale. La manifestazione Cgil si è snodata per i quartieri popolari (Sorgenti, Fiorentina e Garibaldi) e si concluderà in piazza del Luogo Pio.

Secondo le stime di Cgil il corteo avrebbe coinvolto circa 15mila persone.

Corteo Cgil a Livorno

Circolazione stradale bloccata nella zona nord di Livorno tra il varco Zara, via Leonardo da Vinci e il ponte Genova. Un corteo studentesco giovani da piazza Repubblica si è spostato lungo via Orlando verso il varco portuale Zara unendosi quindi ai manifestanti Usb e occupando poi la carreggiata con un presidio.

Nel frattempo si sono formati alcuni chilometri di code di tir e auto fermi in entrata e uscita dal grande snodo che collega porto, città e autostrada e superstrada Firenze-Pisa-Livorno.

Bloccata da parte di un gruppo di manifestanti anche la superstrada Fi-Pi-Li.

I canali social di Muoversi in Toscana in un aggiornamento delle ore 13,44 hanno segnalato in A12, tratto chiuso tra Pisa nord e Livorno Barriera in entrambe le direzioni.

(Notizia in aggiornameno)