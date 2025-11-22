«Al mio funerale con l'abito Dior e la musica di Fresu», così Ornella Vanoni immaginava il suo addio
Attualità sabato 26 novembre 2016 ore 19:00
Livorno ha il suo villaggio di Natale
Riaperto il teatro a Villa Mimbelli, per l'occasione è stata allestita anche un'area dedicata ad artigianato, giochi e pista di pattinaggio
- "Finalmente -scrive su Facebook l'assessore alla cultura Francesco Belais- anche Livorno ha un villaggio di Natale, in uno dei parchi più belli della città. Artigianato, gastronomia, tanti giochi per bambini, una pista di pattinaggio sul ghiaccio e la casa di Babbo Natale. Il villaggio è stato inaugurato nel parco di villa Mimbelli.
"Mentre nelle altre città i teatri chiudono -scrive invece sul social il sindaco Filippo Nogarin- noi a Livorno, a villa Mimbelli, ne abbiamo riaperto uno.
E già che c'eravamo abbiamo allestito un bel villaggio di Babbo Natale per rendere ancor più speciale questo periodo dell'anno per i bambini della città.
