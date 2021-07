Il Comune cerca alloggi pubblici

Alluvioni in Austria: coppia viene trascinata via dall'acqua, ma l'intervento di un uomo gli salva la vita

Il Comune di Livorno intende procedere all’acquisto di alloggi da destinare ad Edilizia Residenziale Pubblica. Offerte entro il 29 Luglio

LIVORNO — Il Comune di Livorno intende aderire all’iniziativa della Regione Toscana che mette a disposizione dei Comuni una disponibilità economica pari a complessivi 8 milioni di euro, per l’acquisto da privati di alloggi da destinare ad edilizia residenziale pubblica in locazione a canone sociale, per incrementare il patrimonio di alloggi E.R.P esistente.

È stato pubblicato, pertanto, sul sito istituzionale (www.comune.livorno.it), alla pagina Avvisi nella sezione Gare, un avviso finalizzato alla formazione di un elenco di proposte ammissibili da trasmettere alla Regione Toscana, per il tramite del Lode livornese, per l'approvazione della graduatoria regionale e l'eventuale assegnazione del finanziamento per l'acquisto di edifici o parti di essi, gestibili autonomamente senza gravami condominiali e, quindi, con autonomia funzionale relativamente all’uso delle parti comuni.

I proprietari, interessati ad aderire, dovranno presentare le proprie offerte entro e non oltre le ore 13 di giovedì 29 luglio 2021,