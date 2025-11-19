Questo sito contribuisce alla audience di 
QUI quotidiano online.  
Percorso semplificato Aggiornato alle 19:37 METEO:LIVORNO11°  QuiNews.net
Qui News livorno, Cronaca, Sport, Notizie Locali livorno
mercoledì 19 novembre 2025
Tutti i titoli:
Incendio in un appartamento, 5 intossicati Licenziamenti Pam, caso in Parlamento Covid, una vittima e 2 casi in una settimana Prevenzione diabete, impegno del Lions
corriere tv
Gli highlights di Berrettini-Rodionov in Coppa Davis: nel secondo set Matteo salva tre set point consecutivi e fa il contro-break
Gli highlights di Berrettini-Rodionov in Coppa Davis: nel secondo set Matteo salva tre set point consecutivi e fa il contro-break

Cronaca mercoledì 19 novembre 2025 ore 19:37

Incendio in un appartamento, 5 intossicati

Condividi
Foto di repertorio

Sul posto sono intervenute ambulanze e automedica e stanno operando i vigili del fuoco



LIVORNO — Soccorsi attivati nel pomeriggio di oggi, 19 Novembre, verso le 18,30 per un incendio scoppiato in un appartamento di viale Marconi a Livorno.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e varie ambulanza insieme all'automedica.

In base a quanto riferito dal 118 sono 5 le persone rimaste intossicate.

Quattro sono state trasportate al Pronto soccorso, mentre una persona ha rifiutato il trasporto.

Accertamenti in corso per individuare la causa dell'incendio.

(Notizia in aggiornamento)

Seguici su google news

Se vuoi leggere le notizie principali della Toscana iscriviti alla Newsletter QUInews - ToscanaMedia. Arriva gratis tutti i giorni alle 20:00 direttamente nella tua casella di posta.
Basta cliccare QUI

Ti potrebbe interessare anche:

Tag
Iscriviti alla newsletter QUInews ToscanaMedia ed ogni sera riceverai gratis le notizie principali del giorno
L'articolo di ieri più letto
Inaugurazione della mostra itinerante “Perché la Giornata contro la violenza sulle donne è tutti i giorni”
DOMANI AVVENNE
Offerte lavoro Toscana Programmazione Cinema Farmacie di turno

Qui Blog di Pierantonio Pardi

new
Franco Cambi

LE PREGIATE PENNE

QUI Condoglianze



Ultimi articoli Vedi tutti

Cronaca

Incendio in un appartamento, 5 intossicati

Politica

Licenziamenti Pam, caso in Parlamento

Attualità

Covid, una vittima e 2 casi in una settimana

Attualità

Prevenzione diabete, impegno del Lions