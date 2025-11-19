Gli highlights di Berrettini-Rodionov in Coppa Davis: nel secondo set Matteo salva tre set point consecutivi e fa il contro-break
Cronaca mercoledì 19 novembre 2025 ore 19:37
Incendio in un appartamento, 5 intossicati
Sul posto sono intervenute ambulanze e automedica e stanno operando i vigili del fuoco
LIVORNO — Soccorsi attivati nel pomeriggio di oggi, 19 Novembre, verso le 18,30 per un incendio scoppiato in un appartamento di viale Marconi a Livorno.
Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e varie ambulanza insieme all'automedica.
In base a quanto riferito dal 118 sono 5 le persone rimaste intossicate.
Quattro sono state trasportate al Pronto soccorso, mentre una persona ha rifiutato il trasporto.
Accertamenti in corso per individuare la causa dell'incendio.
(Notizia in aggiornamento)
