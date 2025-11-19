

Cronaca mercoledì 19 novembre 2025 ore 19:37

Incendio in un appartamento, 5 intossicati

Foto di repertorio

Sul posto sono intervenute ambulanze e automedica e stanno operando i vigili del fuoco

LIVORNO — Soccorsi attivati nel pomeriggio di oggi, 19 Novembre, verso le 18,30 per un incendio scoppiato in un appartamento di viale Marconi a Livorno. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e varie ambulanza insieme all'automedica. In base a quanto riferito dal 118 sono 5 le persone rimaste intossicate. Quattro sono state trasportate al Pronto soccorso, mentre una persona ha rifiutato il trasporto. Accertamenti in corso per individuare la causa dell'incendio. (Notizia in aggiornamento)