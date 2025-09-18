Questo sito contribuisce alla audience di 
QUI quotidiano online.  
Percorso semplificato Aggiornato alle 17:51 METEO:LIVORNO18°31°  QuiNews.net
Qui News livorno, Cronaca, Sport, Notizie Locali livorno
venerdì 19 settembre 2025
Tutti i titoli:
Rimossa la balena spiaggiata Pd, De Rosas presenta la sua candidatura Sla, Palazzo comunale si tinge di verde Dagli Usa opportunità per il porto di Livorno
corriere tv
Perché lavoriamo così poco?
Perché lavoriamo così poco?

Cronaca venerdì 20 settembre 2024 ore 11:57

Incidente stradale, una persona fra le lamiere

Condividi
La zona durante i soccorsi

Sul posto sono intervenute i vigili del fuoco di Livorno e personale del 118 in ambulanza



LIVORNO — Questa mattina verso le 10 i soccorsi solo stati attivati per un incidente avvenuto sulla strada statale 206 Emilia, nei pressi dell'incrocio per Pomaia.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno estratto una persona da un mezzo operatore che era rimasta incastrata fra le lamiere in seguito ad un tamponamento fra veicoli.

La persona è stata poi affidata agli operatori del 118 intervenuti con l'ambulanza sul posto.

Notizia in aggiornamento 

Seguici su google news

Se vuoi leggere le notizie principali della Toscana iscriviti alla Newsletter QUInews - ToscanaMedia. Arriva gratis tutti i giorni alle 20:00 direttamente nella tua casella di posta.
Basta cliccare QUI

Ti potrebbe interessare anche:

Fotogallery

Tag
Iscriviti alla newsletter QUInews ToscanaMedia ed ogni sera riceverai gratis le notizie principali del giorno
L'articolo di ieri più letto
ringraziamento del sindaco Luca Salvetti a tutti coloro che hanno partecipato al recupero e allo smaltimento della balena spiaggiata
DOMANI AVVENNE
Offerte lavoro Toscana Programmazione Cinema Farmacie di turno

Qui Blog di Riccardo Ferrucci

new
Franco Cambi

INCONTRI D'ARTE

QUI Condoglianze



Ultimi articoli Vedi tutti

Attualità

Rimossa la balena spiaggiata

Elezioni

Pd, De Rosas presenta la sua candidatura

Attualità

Sla, Palazzo comunale si tinge di verde

Attualità

Dagli Usa opportunità per il porto di Livorno