Cronaca venerdì 20 settembre 2024 ore 11:57
Incidente stradale, una persona fra le lamiere
Sul posto sono intervenute i vigili del fuoco di Livorno e personale del 118 in ambulanza
LIVORNO — Questa mattina verso le 10 i soccorsi solo stati attivati per un incidente avvenuto sulla strada statale 206 Emilia, nei pressi dell'incrocio per Pomaia.
Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno estratto una persona da un mezzo operatore che era rimasta incastrata fra le lamiere in seguito ad un tamponamento fra veicoli.
La persona è stata poi affidata agli operatori del 118 intervenuti con l'ambulanza sul posto.
Notizia in aggiornamento
