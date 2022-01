E' iniziato lo smantellamento del Ca'Moro

Crisi Ucraina: la Russia, le cause e il patto non scritto con gli Usa

L'imbarcazione affondata ad Agosto nello specchio d'acqua davanti a piazza del Pamiglione ospitava il ristorante della cooperativa Il Parco del Mulino

LIVORNO — Sono partiti oggi i lavori per smantellare il relitto del Ca' Moro. L'imbarcazione affondata il 20 Agosto nello specchio d'acqua antistante piazza del Pamiglione ospitava il ristorante della cooperativa Il Parco del Mulino.

"Nell'impossibilità di uno spostamento - spiega il Comune in una nota- il natante sarà ridotto in parti, con tagli preliminari longitudinali tesi a indebolire la struttura, per essere poi smantellato".

L'intervento, che vede in azione dei sub, riguarderà sia la parte esterna che in quella sott'acqua. I rifiuti derivanti dallo smantellamento dell'imbarcazione saranno trattati e destinati allo smaltimento, il tutto, assicura l'ente, "Nel rispetto dell’ambiente marino e della complessa normativa".

Questa mattina il sindaco Luca Salvetti ha fatto un sopralluogo al cantiere per seguire l'inizio dei lavori, che sono partiti come da calendario, e per gli aggiornamenti con i tecnici e gli operai che si occupano dello smantellamento. Nei giorni scorsi è stata posizionata una piattaforma galleggiante a nord del natante su cui è stata montata una gru con la quale saranno spostate le parti del natante di grandi dimensioni e particolarmente pesanti. I lavori proseguiranno per tutto il mese di Febbraio.

“Oggi è una giornata significativa- ha dichiarato il sindaco - perché in seguito ad una grande mobilitazione cittadina, dell'amministrazione comunale e delle imprese, i lavori di smantellamento del Ca' Moro sono iniziati nei tempi previsti e tutte le operazioni avverranno in maniera da tutelare al massimo l'ambiente”.

Per la rimozione del peschereccio si sono mobilitati : Comune di Livorno, Autorità di sistema portuale, Regione Toscana, capitaneria di porto, vigili del fuoco, Arpat, guardia di finanza sezione navale, Impresa Tito Neri srl, Labromare srl, SubSea Livorno Srl, Aamps Spa e Stilm.



Tre realtà imprenditoriali, Neri, Labromare e Stilm, lavoreranno a titolo gratuito: la prima seguirà la complessa parte di demolizione dell’imbarcazione tramite pontone direttamente dallo specchio acqueo portuale, assistita da Labromare che gestirà l’antinquinamento, il trasporto ed il trattamento dei rifiuti, mentre Stilm coordinerà la parte di sicurezza.

L'obiettivo della cooperativa sociale “Il Parco del Mulino” è di far rinascere il Ca' Moro 2.0 con l’acquisto di una nuova barca o con il definitivo trasferimento a terra.