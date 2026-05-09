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Cronaca Giovedì 15 Giugno 2023 ore 18:00

Pericolo sul lavoro, due persone denunciate

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Questo l'esito di alcuni controlli im alcuni cantieri edili a Livorno da parte dei carabinieri del Nil



LIVORNO — Al termine di mirati controlli presso alcuni cantieri edili nel territorio di Montenero, i Carabinieri del locale Comando Stazione insieme a quelli del NIL, hanno deferito in stato di libertà due imprenditori edili che avevano omesso: in un caso, l’ancoraggio dei ponteggi alla costruzione ponendo in grave pericolo sia i propri dipendenti che gli eventuali passanti mentre nel secondo controllo è stata rilevata l’assenza della visita medica preventiva per l’idoneità di un dipendente. 

A seguito delle citate attività ispettive venivano, inoltre, elevate ammende per un valore totale di circa 1.800,00 euro.

La campagna di controlli congiunti da parte dell’Arma territoriale e dei Carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Livorno, che proseguirà su tutto il territorio della provincia, rientra in una più ampia strategia di tutela dei lavoratori e di sicurezza dei luoghi di lavoro, disposta dal Comando Legione Carabinieri Toscana tesa a prevenire e arginare il tragico fenomeno degli incidenti sul lavoro.

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