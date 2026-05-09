La magia di Musetti agli Internazionali d'Italia a Roma, il pallonetto di rovescio finisce all'incrocio delle righe
Cronaca Giovedì 15 Giugno 2023 ore 18:00
Pericolo sul lavoro, due persone denunciate
Questo l'esito di alcuni controlli im alcuni cantieri edili a Livorno da parte dei carabinieri del Nil
LIVORNO — Al termine di mirati controlli presso alcuni cantieri edili nel territorio di Montenero, i Carabinieri del locale Comando Stazione insieme a quelli del NIL, hanno deferito in stato di libertà due imprenditori edili che avevano omesso: in un caso, l’ancoraggio dei ponteggi alla costruzione ponendo in grave pericolo sia i propri dipendenti che gli eventuali passanti mentre nel secondo controllo è stata rilevata l’assenza della visita medica preventiva per l’idoneità di un dipendente.
A seguito delle citate attività ispettive venivano, inoltre, elevate ammende per un valore totale di circa 1.800,00 euro.
La campagna di controlli congiunti da parte dell’Arma territoriale e dei Carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Livorno, che proseguirà su tutto il territorio della provincia, rientra in una più ampia strategia di tutela dei lavoratori e di sicurezza dei luoghi di lavoro, disposta dal Comando Legione Carabinieri Toscana tesa a prevenire e arginare il tragico fenomeno degli incidenti sul lavoro.
Se vuoi leggere le notizie principali della Toscana iscriviti alla Newsletter QUInews - ToscanaMedia. Arriva gratis tutti i giorni alle 20:00 direttamente nella tua casella di posta.
Basta cliccare QUI