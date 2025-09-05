Legionella, riaperte le docce in spiaggia

Lite furiosa al Senato Usa sui vaccini: «Kennedy come puoi essere così ignorante? Sei un pericoloso ciarlatano»

Ecco gli aggiornamenti dal Comune di Livorno dopo le verifiche dell'Asl

LIVORNO — A seguito di comunicazione con la quale l’Azienda USL Toscana Nord Ovest rende noto l'esito negativo (e quindi favorevole) dei campionamenti effettuati per la ricerca di legionella ai Bagni Pancaldi, l’Amministrazione comunale di Livorno ha revocato, da giovedì 4 Settembre, l'interdizione dell'utilizzo delle docce presenti nella zona dello stabilimento denominata “Rena” e delle docce fredde.

Lo ha fatto sapere il Comune di Livorno attraverso una nota.

Pertanto tutte le docce fredde e calde degli Stabilimenti Balneari Riuniti Pancaldi–Acquaviva risultano aperte ed utilizzabili.