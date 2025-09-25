Questo sito contribuisce alla audience di 
QUI quotidiano online.  
Percorso semplificato Aggiornato alle 18:19 METEO:LIVORNO14°19°  QuiNews.net
Qui News livorno, Cronaca, Sport, Notizie Locali livorno
giovedì 25 settembre 2025
Tutti i titoli:
Chirurgia e telemedicina, ecco il Totem Octopus Donne Democratiche, incontro con candidate Pd Medici di famiglia, il dottor Lelli in pensione Fi-Pi-Li, Landi "pedaggio per tutti è follia"
corriere tv
Si fanno il selfie durante il tifone e vengono spazzati via dalle onde
Si fanno il selfie durante il tifone e vengono spazzati via dalle onde

Attualità giovedì 25 settembre 2025 ore 10:00

Medici di famiglia, il dottor Lelli in pensione

Condividi

L'avviso dell'Asl per gli assistiti che devono effettuare la scelta del nuovo medico



LIVORNO — Nell’Ambito Livornese termina a partire da mercoledì 1 ottobre la convenzione di medicina generale con il dottor Claudio Lelli. I suoi assistiti dovranno così effettuare una nuova scelta di assistenza.

Con l’occasione l'Asl Toscana nord ovest, attraverso una nota, fa sapere che per effettuare la scelta del medico o pediatra è comunque sempre consigliabile utilizzare le procedure attivabili dal proprio computer o dai dispositivi mobili come smartphone e tablet, senza la necessità di recarsi fisicamente agli sportelli azzerando quindi le file e con la massima libertà di orario.

Al servizio on line si può accedere tramite:
- portale regionale https://cambiomedico.sanita.toscana.it/
- portale Open Toscana;
-  App Toscana Salute;
- Totem PuntoSi;
- inviando una richiesta per mail;
- utilizzando il modulo on-line.

In alternativa è possibile recarsi agli sportelli al pubblico presenti sul territorio.

Seguici su google news

Se vuoi leggere le notizie principali della Toscana iscriviti alla Newsletter QUInews - ToscanaMedia. Arriva gratis tutti i giorni alle 20:00 direttamente nella tua casella di posta.
Basta cliccare QUI

Ti potrebbe interessare anche:

Tag
Iscriviti alla newsletter QUInews ToscanaMedia ed ogni sera riceverai gratis le notizie principali del giorno
L'articolo di ieri più letto
Usb fa sapere che il presidio resterà attivo finchè la nave americana non si sposterà verso un'altra destinazione
DOMANI AVVENNE
Offerte lavoro Toscana Programmazione Cinema Farmacie di turno

Qui Blog di Nicola Belcari

new
Franco Cambi

SORRIDENDO

QUI Condoglianze



Ultimi articoli Vedi tutti

Attualità

Chirurgia e telemedicina, ecco il Totem Octopus

Elezioni

Donne Democratiche, incontro con candidate Pd

Attualità

Medici di famiglia, il dottor Lelli in pensione

Elezioni

Fi-Pi-Li, Landi "pedaggio per tutti è follia"