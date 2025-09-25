Attualità giovedì 25 settembre 2025 ore 10:00
Medici di famiglia, il dottor Lelli in pensione
L'avviso dell'Asl per gli assistiti che devono effettuare la scelta del nuovo medico
LIVORNO — Nell’Ambito Livornese termina a partire da mercoledì 1 ottobre la convenzione di medicina generale con il dottor Claudio Lelli. I suoi assistiti dovranno così effettuare una nuova scelta di assistenza.
Con l’occasione l'Asl Toscana nord ovest, attraverso una nota, fa sapere che per effettuare la scelta del medico o pediatra è comunque sempre consigliabile utilizzare le procedure attivabili dal proprio computer o dai dispositivi mobili come smartphone e tablet, senza la necessità di recarsi fisicamente agli sportelli azzerando quindi le file e con la massima libertà di orario.
Al servizio on line si può accedere tramite:
- portale regionale https://cambiomedico.sanita.toscana.it/
- portale Open Toscana;
- App Toscana Salute;
- Totem PuntoSi;
- inviando una richiesta per mail;
- utilizzando il modulo on-line.
In alternativa è possibile recarsi agli sportelli al pubblico presenti sul territorio.
