Morta da giorni nella casa popolare

Una donna di 68 anni è stata trovata senza vita in zona Corea. La salma è stata sequestrata per accertamenti sulla causa del decesso

LIVORNO — Una donna di 68 anni è stata trovata ormai priva di vita in una casa popolare nel quartiere Corea, a Livorno.

A far scattare l'allarme sarebbe stato il cattivo odore che usciva dall'appartamento.

All'arrivo dei soccorsi la donna era ormai priva di vita e la morte risalirebbe ad oltre una settimana prima. Sarebbero inoltre state trovate tracce di sangue e perciò la procura ha avviato accertamenti e sarà effettuata l'autopsia sulla salma.

La donna viveva da pochi mesi in quell'abitazione. L'ipotesi è che sia caduta ma sarà l'autopsia a fare chiarezza sulla vicenda.