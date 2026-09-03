Cronaca Giovedì 03 Settembre 2026 ore 08:53
Morta da giorni nella casa popolare
Una donna di 68 anni è stata trovata senza vita in zona Corea. La salma è stata sequestrata per accertamenti sulla causa del decesso
LIVORNO — Una donna di 68 anni è stata trovata ormai priva di vita in una casa popolare nel quartiere Corea, a Livorno.
A far scattare l'allarme sarebbe stato il cattivo odore che usciva dall'appartamento.
All'arrivo dei soccorsi la donna era ormai priva di vita e la morte risalirebbe ad oltre una settimana prima. Sarebbero inoltre state trovate tracce di sangue e perciò la procura ha avviato accertamenti e sarà effettuata l'autopsia sulla salma.
La donna viveva da pochi mesi in quell'abitazione. L'ipotesi è che sia caduta ma sarà l'autopsia a fare chiarezza sulla vicenda.
Se vuoi leggere le notizie principali della Toscana iscriviti alla Newsletter QUInews - ToscanaMedia. Arriva gratis tutti i giorni alle 20:00 direttamente nella tua casella di posta.
Basta cliccare QUI