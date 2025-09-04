Questo sito contribuisce alla audience di 
giovedì 04 settembre 2025
Cronaca giovedì 04 settembre 2025 ore 13:27

Rubati 17 tablet dal Distretto Asl

Il Distretto Asl in via Venuti, Livorno

Il valore complessivo dei dispositivi rubati è di cinquemila euro. L'Asl ha presentato la denuncia



LIVORNO — L’Azienda USL Toscana nord ovest fa sapere che ha sporto denuncia per il furto di materiale elettronico, 17 tablet, dal valore complessivo di circa 5.000 mila euro avvenuto nei giorni scorsi nella sede della Zona Distretto di Via Venuti a Livorno.

Il materiale era custodito all’interno di un armadio, chiuso a chiave, risultato forzato.


"L’Azienda - si legge nella nota - condanna fermamente il gesto che colpisce beni acquistati con denaro pubblico e finalizzati ad assicurare servizi in favore della collettività, ma assicura il massimo impegno per evitare che ci possano essere ricadute o disagi sofferti dalla propria utenza, confidando anche nelle indagini svolte dagli organi preposti".

