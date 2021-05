Il museo nella Rete

Il museo di storia naturale del Mediterraneo ha aderito alla Rete toscana dei musei scientifici, istituita nel 2020

LIVORNO — Il museo di storia naturale del Mediterraneo ha aderito alla Rete toscana dei musei scientifici, che ha appena debuttato online con un nuovo sito web. Lo hannuncia la Pronvincia di Livorno.

Istituita nel 2020 sulla base di un protocollo d’intesa tra il sistema museale di ateneo dell’università di Firenze, il nuseo Galileo e il museo Leonardiano di Vinci, la Rete toscana dei musei scientifici ha l'obiettivo di collegare musei omogenei per materia ai fini di valorizzazione, divulgazione, studio e ricerca, e per promuovere strategie innovative e attività condivise.

“L’adesione del Museo del Mediterraneo alla Rete - sottolinea la direttrice Anna Roselli – è una grande opportunità per favorire lo scambio di conoscenze in un ambito culturale e scientifico più ampio, e per entrare in relazione con istituzioni di grande rilievo, con le quali creare sinergie e consolidare nel tempo forme di cooperazione e condivisione delle attività”.

Oltre al museo di storia naturale del Mediterraneo di Livorno, entreranno a far parte della Rete Toscana dei Musei Scientifici anche la Fondazione Scienza e Tecnica, il Giardino di Archimede - Un Museo per la Matematica a Firenze, la Fondazione Museo del Tessuto e il Museo di Scienze Planetarie a Prato.

La rete ha sede nel sistema museale di ateneo dell’università di Firenze, che ne è capofila.