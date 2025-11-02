"Novembre Antiviolenza", le iniziative

Dal 3 al 30 novembre un mese di eventi contro la violenza sulle donne

LIVORNO — È stato presentato venerdì mattina presso la sede del Centro Donna il “Novembre Antiviolenza”, il calendario di iniziative per sensibilizzare la cittadinanza sul tema della violenza sulle donne.

Hanno partecipato Libera Camici, vicesindaca con delega alle Pari Opportunità, Silvia Bartoli, coordinatrice della Rete Livorno Città Antiviolenza, Sonia Manetti, coordinatrice del Centro Donna e Francesca Cecchi, presidente della Commissione Pari Opportunità del Consiglio Comunale.



“Il mese di novembre anche quest’anno sarà dedicato al contrasto della violenza maschile sulle donne – ha commentato la vicesindaca Camici – un fenomeno che purtroppo non conosce battute d’arresto e su cui è importante continuare a sensibilizzare, fare prevenzione e creare dei momenti di riflessione collettiva. È fondamentale far conoscere i soggetti che concretamente operano in supporto alle vittime di violenza, cioè i Centri Antiviolenza della città, e i tanti servizi e le attività proposte quotidianamente dalle Associazioni che cogestiscono il Centro Donna”.



La rassegna si aprirà lunedì 3 Novembre alle 16 30 al Centro Donna proprio con un incontro dedicato al ruolo dei Centri Antiviolenza. L’iniziativa, a cura dell'Associazione Randi, fa parte di un ciclo di tre appuntamenti dal titolo "Trauma e conseguenze della violenza maschile contro le donne". Gli altri incontri saranno lunedì 10 e lunedì 17 Novembre, sempre alle 16,30 al Centro Donna e affronteranno rispettivamente l’aspetto psicologico e la legislazione in materia di violenza di genere.



Il Novembre Antiviolenza è pensato per raggiungere la platea più vasta e differenziata possibile e comprende molte iniziative trasversali, dal teatro alla danza, dalla musica alla stand up comedy, realizzate in collaborazione con Prefettura, Regione Toscana, Provincia, Ufficio scolastico provinciale, Consulta Giovanile del Comune di Livorno, Rotary Club, Soroptimist Club, FIDAPA, Associazione LUI e Arcigay.



Sabato 8 Novembre alle 20,30 al Teatro Goldoni si terrà "Cambiamo musica!": evento itinerante di musica, danza e teatro a sostegno della lotta contro la violenza sulle donne. Il ricavato dell’iniziativa, giunta alla sua terza tappa consecutiva nella nostra città, sarà devoluto al Centro Donna. Sabato 15 Novembre alle 18 nei locali in largo Strozzi 3 si terrà la presentazione del calendario 2026 del Centro Donna e un aperitivo musicale con Alessia Villa (VillaLoca), così come il progetto "Music du Voyage de la Femme" a cura della Cooperativa Itinera e dell'associazione Il Sestante.



Tra gli spettacoli teatrali sono in programma "Mi bastò quello sguardo. Nessuno mi aveva mai guardata così" di e con Alessia Cespuglio e Chiara Pellegrini (martedì 18 Novembre, ore 10,30, riservato su prenotazione per le ragazze e i ragazzi delle scuole secondarie, con replica aperta alla cittadinanza alle ore 16) al Teatro 4 Mori e "Racconti di donne" di e con Elena De Carolis (sabato 22 Novembre, ore 21,30) al Centro Donna, a cura de Il Sestante.



Il 13 Novembre a Palazzo Granducale, sede della Provincia di Livorno, si terrà la presentazione del video “La violenza non ha scuse” a cura del Rotary Club con la partecipazione della Presidente della Provincia Sandra Scarpellini e della Dirigente Ufficio scolastico Provinciale Cristina Grieco, mentre il 15 Novembre Soroptimist propone un convegno dal titolo “Contrasto alla violenza di genere, più forti insieme” al Museo di storia naturale.



Il 17 Novembre alle 18,30 la politologa Arianna Farinelli, in diretta da New York, racconterà in maniera intensa ed ironica il suo percorso di vita (il collegamento avverrà dal Centro Donna).



Il 20 Novembre si terrà una mostra itinerante curata dalla Prefettura, che partirà da piazza dell'Unità d'Italia alle ore 11, mentre il giorno seguente al Centro Donna avverrà la sottoscrizione di un protocollo di collaborazione tra FIDAPA e Associazione LUI.



Il 22 al Museo di Storia naturale Soroptimist inaugurerà la mostra-concorso dal titolo “Voci silenziose, colori di rinascita”.

Nella giornata del 25 Novembre Livorno si illuminerà d'arancione grazie al Soroptimist Club con l'iniziativa “Orange the world”: saranno illuminati di arancione il Gazebo di Terrazza Mascagni, la Caserma dei Carabinieri e la Questura di Livorno; nel pomeriggio l'Associazione Evelina De Magistris presenta un dibattito dal titolo “Una delle tante forme di violenza: la cancellazione delle donne dalla Storia”.



Da segnalare il coinvolgimento della Consulta Giovanile con apericena letterario e dibattito: "Bimbi sperduti - Il privilegio" (venerdì 14 Novembre, ore 20,30) e la serata Show Stand up comedy (sabato 29 Novembre, ore 21) a cura di Arcigay.



Il programma si chiuderà con la Presentazione del 17esimo rapporto sulla violenza di genere della Regione Toscana (mercoledì 26 Novembre), con l’iniziativa “Senza legge” con Monica Pasquino (sabato 29 Novembre ore 10,30) e con l'importante dibattito, curato dalle Associazioni del Centro Donna: "Le violenze contro le donne in una società patriarcale. Come la Storia delle Donne ci può aiutare a costruire un nuovo patto sociale" (domenica 30 Novembre, ore 16-19) con Eliana Losma.



Per informazioni è possibile contattare il CRED del Comune di Livorno (0586 824313).