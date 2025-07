Pari opportunità: premi per imprese e tesi

Brics, perché il Sud globale non è unito come sembra

Al via le domande per la candidatura di progetti e tesi. Ammonta a 15mila euro il tesoretto per i vari premi

PROVINCIA DI LIVORNO — La Camera di commercio della Maremma e del Tirreno, impegnata da tempo per la piena attuazione delle pari opportunitàe che per le sue politiche sul tema ha ottenuto la certificazione della parità di genere UNI/PdR 125:2022, nell'ambito delle varie iniziative messe in campo, nel 2025 ha istituito per la prima volta due importanti premi.

Rivolto alle aziende è il Premio Impresa per le pari opportunità col quale la Camera premierà, con 3mila euro ciascuna, quattro aziende delle province di Grosseto e Livorno, che abbiano attuato dal primo Gennaio 2024 politiche per favorire il lavoro femminile e contrastare la discriminazione. Possono partecipare le micro, piccole e medie imprese, loro cooperative e consorzi e le grandi imprese e le domande devono pervenire entro il 20 Ottobre.

“Così come la Camera traduce in azioni concrete il proprio impegno per la parità, vogliamo dare un riconoscimento alle realtà che si impegnano su questo tema fondamentale. – ha spiegato Francesca Marcucci, componente della giunta camerale e presidente del Comitato consultivo imprenditoria femminile della CCIAA – Con questa iniziativa, che rappresenta un’occasione importante per le nostre imprese, l’Ente vuol valorizzare quelle che si sono contraddistinte per iniziative volte a promuovere e tutelare le pari opportunità e a contrastare la discriminazione di genere, sia all’interno del contesto lavorativo che familiare, recependo i principi dell’uguaglianza di genere nel percorso professionale e di vita delle lavoratrici, con l’obiettivo di diffondere una cultura aziendale inclusiva, aumentare l’occupazione femminile, garantire pari opportunità di carriera e adottare soluzioni di welfare aziendale e di conciliazione vita-lavoro”.

L’altra novità è il Premio per le tesi di laurea sui temi delle pari opportunità col quale la Camera vuole contribuire alla diffusione di una maggiore consapevolezza sul contrasto alle discriminazioni e alla violenza, rispetto dei diritti umani, uguaglianza di genere e promozione delle diversità. Verranno assegnati 3 premi per un totale di 3mila euro (primo premio 1.500 euro, secondo 1.000, terzo 500) a studentesse e studenti che hanno conseguito la laurea triennale, magistrale o magistrale a ciclo unico, con una valutazione minima di 80/110 discutendo negli anni 2023-2024-2025 una tesi su tematiche di genere. Possono partecipare le studentesse e gli studenti laureati in una Università con sede nella Regione Toscana, oppure residenti in Toscana ed iscritti ad una Università telematica. Le domande devono essere inviate entro il 30 Settembre ed è prevista l’acquisizione delle tesi vincitrici e di eventuali elaborati ritenuti meritevoli dalla Commissione al patrimonio archivistico della Camera.

“Per combattere davvero gli stereotipi di genere è fondamentale fare appello alle nuove generazioni e per questo abbiamo pensato anche di valorizzare le migliori tesi su questo tema. – ha dichiarato il presidente della CCIAA Riccardo Breda – La certificazione per la parità ottenuta dal nostro ente per le politiche sia interne che esterne, non è una medaglia al petto, ma un valore aggiunto per fare cultura della parità a vari livelli”.