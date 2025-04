Nuovo catamarano di Arpat per il monitoraggio

L’Inter non si accontenta mai: soffre, gioca, resiste, colpisce

Il varo si terrà a Livorno presso il Molo Mediceo. Saranno presenti il presidente Giani, l'assessora Monni e il direttore Arpat Rubellini

LIVORNO — Venerdì 12 Aprile, a Livorno, si svolgerà il varo del nuovo catamarano per la ricerca oceanografica di Arpat.

L’imbarcazione, come si legge in una nota della Regione Toscana, battezzata ‘Polaris’, andrà a sostituire il battello 'Poseidon', ormai obsoleto, nel monitoraggio marino costiero svolto dall’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente.

La cerimonia si terrà alle ore 13 nel porto di Livorno, presso l'Andana delle Ancore, in via del Molo mediceo.



Saranno presenti il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, l'assessora regionale all'ambiente Monia Monni e il direttore generale di Arpat Pietro Rubellini.

Nell’occasione sarà possibile salire a bordo dell’imbarcazione per una breve visita.