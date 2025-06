Nuovo dirigente per la Polizia stradale

Si tratta del Vicequestore Felice Donati che ha alle spalle una lunga esperienza in varie operazioni di sicurezza

LIVORNO — E’ stato accolto oggi dal Questore Giuseppina Stellino il nuovo dirigente reggente della Sezione Polizia Stradale di Livorno, il Vicequestore dottor Felice Donati che ha sostituito nell’incarico il Vicequestore dottoressa Daniela Salvemini, trasferita a Firenze.

Abruzzese di Ovindoli, in provincia di L’Aquila, si è arruolato nella Polizia di Stato nel 1988. Laureato in Giurisprudenza presso l’Università “La Sapienza” di Roma nel 1998, dopo aver ottenuto, nel 2002, l’abilitazione all’esercizio della professione forense, ha conseguito, presso la medesima Università, nel 2007, il master di II livello in Scienze della Sicurezza.



E’ stato responsabile dell’Ufficio Prevenzione e Soccorso Pubblico della Questura di Biella, ha prestato servizio presso l’Ufficio Immigrazione della Questura di L’Aquila, per poi essere nominato, fino a dicembre 2005, Responsabile della Sezione di Polizia Giudiziaria della Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni per l’Abruzzo di L’Aquila. Dopo la frequenza del corso per Commissari presso la Scuola Superiore di Polizia a Roma, è stato assegnato, a gennaio 2008, alla Questura di Belluno, lasciata a novembre 2009 per dirigere, fino a maggio 2025, il Centro Operativo Autostradale di L’Aquila.



Docente e formatore presso il Centro Addestramento della Polizia di Stato di Cesena, è stato referente regionale del network europeo delle polizie stradali Roadpol dal 2016 al 2024.

Tra gli incarichi e i servizi svolti si rileva la gestione delle emergenze viabilità dopo il terremoto di L’Aquila del 2009 e del centro Italia nel 2016-2017, eventi per i quali ha ricevuto, l’Attestato di pubblica benemerenza, l’Attestato di lungo impiego nei servizi di ordine pubblico e l’Encomio dal Capo della Polizia. E’ stato inoltre insignito dell’onorificenza di Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana.

Ha concorso alla gestione servizi viabilità in occasione del G8 di L’Aquila e del G7 di Fasano nonché, da ultimo, in occasione delle esequie del Santo Padre Francesco.



Onorato dell’incarico e dell’accoglienza, Felice Donati, ha ringraziato il Questore a cui ha assicurato "il qualificato apporto delle donne e degli uomini della polizia stradale alla sicurezza della comunità labronica, con l’obiettivo di contribuire alla prevenzione dell’incidentalità, in particolare in autostrada e sulle strade extraurbane principali".