Licenziamenti Pam, caso in Parlamento

Il segretario dem della Toscana e deputato Pd Emiliano Fossi ha depositato un'interrogazione a Montecitorio

LIVORNO — “Quanto sta accadendo in Toscana con Pam-Panorama è molto preoccupante: la chiusura del punto vendita de I Gigli con 45 lavoratrici e lavoratori coinvolti e i licenziamenti disciplinari di Siena e Livorno basati sul ‘test del finto cliente’ evidenziano un quadro di gestione poco trasparente e potenzialmente lesivo dei diritti delle persone”.

È quanto dichiara il segretario dem della Toscana e deputato Pd Emiliano Fossi, depositando un'interrogazione a Montecitorio.

“Con l’interrogazione chiediamo al Ministro del Lavoro verifiche puntuali sulle procedure adottate dall’azienda, una regolamentazione chiara sull’uso dei cosiddetti ‘mystery shopper’ ai fini disciplinari e l’apertura di un tavolo istituzionale che coinvolga tutte le parti interessate, a partire da Regione e sindacati, vista la rilevanza occupazionale del gruppo sul territorio", prosegue Fossi.

"È necessario che il governo segua con attenzione questa vicenda e favorisca un confronto serio con l’azienda, per individuare soluzioni praticabili sia per la tutela dei lavoratori sia per la gestione complessiva della crisi”: conclude.