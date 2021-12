Ecco i primi ambasciatori della livornesità

Mercoledì 29 Dicembre, alla presenza del sindaco, nasce la rete degli Ambasciatori livornesi nel mondo nell'ambito del progetto Livornine 2030

LIVORNO — Per riunire i livornesi nel mondo e valorizzarne l'esperienza e le relazioni internazionali come strumento di marketing territoriale, nasce la rete degli Ambasciatori livornesi nel mondo (Realm), promossa dall'amministrazione comunale nell'ambito del progetto Livornine 2030.



L'iniziativa, realizzata in collaborazione con la Fondazione Lem e con il raggruppamento di imprese che gestisce il progetto Livornine 2030, sarà presentato ufficialmente mercoledì 29 Dicembre, con la prima uscita in programma al Cisternino di Città. L'evento, anche in considerazione della situazione sanitaria legata all'emergenza da Covid 19, potrà essere seguita in diretta streaming sul canale YouTube di Simurg Ricerche.



“Abbiamo voluto mantenere l'iniziativa nonostante la recrudescenza della pandemia per dare un messaggio di speranza e fiducia nel futuro - ha affermato l'assessore allo Sviluppo economico Gianfranco Simoncini - Livorno è una città che guarda il mare. Il suo immaginario da sempre è caratterizzato da ampi orizzonti e aperture verso il mondo. Viene percepita da chiunque vi arrivi come una città aperta, accogliente e tollerante. Forse è anche per questa dimestichezza con il mondo che tanti suoi figli lavorano in molte parti del pianeta portando con successo la livornesità. Alla fine del 2020, secondo i dati del Ministero dell'Interno, oltre 12mila livornesi vivevano all'estero e altrettanti vivono in altre città italiane”.



L'iniziativa s'ispira al modello lanciato qualche anno fa da Lione che, in breve tempo, riuscì a creare una rete di 27 mila “ambasciatori” nel mondo, divenuta poi il principale strumento di promozione della città. Già numerosi i livornesi che vivono al di fuori dei confini cittadini che il 29 Dicembre, in presenza o tramite web, parteciperanno al primo raduno e racconteranno le loro storie. L'appuntamento, al quale parteciperà anche il sindaco Luca Salvetti e dell'assessore Simoncini, prevede la cerimonia di investitura quali ambasciatori di Livorno nel mondo di quei concittadini protagonisti di storie esemplari di successo in vari settori.