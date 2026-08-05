Pulizia e tutela con le Sentinelle del mare

Prima dell'inizio delle attività, i partecipanti riceveranno un briefing informativo su norme di sicurezza e corrette modalità di differenziata

LIVORNO — Un aperitivo all'insegna della sostenibilità. Venerdì 7 Agosto la spiaggia del Sale e il moletto di Antignano saranno la location dell'iniziativa dal titolo Blu Next Livorno – Collaboriamo per prenderci cura del nostro mare, promossa dal CIBM (Consorzio Interuniversitario di Biologia Marina ed Ecologia Applicata) con il patrocinio del Comune e della Biennale del Mare.

L'orario dell'aperitivo sarà trasformato in un momento di pulizia del litorale e tutela del territorio, in programma dalla 19 alle 20,30 a cui tutti possono partecipare come volontari. L'evento nasce per sensibilizzare la cittadinanza, e in particolare le nuove generazioni, sulla salvaguardia degli ecosistemi costieri, facendo anche da trampolino di lancio per la Biennale del Mare prevista a maggio del 2027.

Il punto di ritrovo e di ascolto sarà presidiato dalle Sentinelle del Mare Chiara e Gabriele. Prima dell'inizio delle attività, i partecipanti riceveranno un briefing informativo incentrato sulle norme di sicurezza e sulle corrette modalità di raccolta differenziata. Seguirà l'azione sul campo: un'ora e mezza di pulizia dell'arenile per rimuovere i rifiuti abbandonati. I materiali raccolti saranno poi conferiti e smaltiti correttamente grazie alla collaborazione e alla supervisione dei volontari e di AAMPS Livorno.

L'evento si distingue per una massiccia alleanza tra il mondo scientifico e il tessuto associazionistico del territorio. “Blu Next Livorno” vede infatti il supporto attivo di importanti sigle nazionali e locali: Plastic Free, Sons of The Ocean, Mr Green, Legambiente Livorno, A-mare, Marevivo Toscana, Sezione Nautica Canottieri Antignano, Appartenenza Labronica, Praesidiomaris.

“Si tratta di un'iniziativa importante – ha affermato l'assessora all'Ambiente del Comune di Livorno Giovanna Cepparello - dove una prestigiosa istituzione scientifica, nell'ambito della Biennale del Mare, si muove per promuovere consapevolezza sulla tutela ambientale, per dialogare con i giovani e fare crescere la nostra comunità”.

“Non possiamo sensibilizzare se non diamo esempi. - ha sottolineato la dottoressa Anna Maria De Biasi, responsabile ambiente del CIBM - In questa occasione, appositamente scelta al momento dell'aperitivo per la grande affluenza di giovani, vogliamo non solo dare un messaggio sull'importanza del mare, ma essere i primi a mostrare comportamenti virtuosi necessari affinché dalle parole originino gesti concreti. La grande partecipazione delle Associazioni, anello fondamentale tra le istituzioni e i cittadini, è un esempio forte del valore dell'unione e della collaborazione per ottenere risultati concreti”.