Va in arresto cardiaco sulla nave

Un 50enne è stato soccorso prima dal personale sanitario della nave e in seguito preso in carico dal personale del 118

LIVORNO — La scorsa notte verso le 2 nella zona del porto industriale di Livorno, all'Alto Fondale, un 50enne messicano ha avuto un arresto cardiaco mentre era a bordo di una nave ed è stato defibrillato ed intubato da parte del personale sanitario della nave.

Successivamente è stato affidato ai sanitari del 118 intervenuti con ambulanza e automedica.

Il paziente presentava parametri soddisfacenti ed è stato trasportato al Pronto soccorso dell'ospedale di Livorno in codice rosso.