lunedì 11 agosto 2025
Cronaca lunedì 12 agosto 2024 ore 19:09

Resta incastrato nell'auto ribaltata sul fianco

Un incidente che ha coinvolto più mezzi è accaduto nel pomeriggio di oggi sull'Aurelia dopo il ponte di Calignaia



LIVORNO — Un incidente che ha coinvolti più veicoli è accaduto oggi pomeriggio verso le 17 sulla strada statale Aurelia, poco dopo il ponte di Calignaia.

Nell'incidente, di cui al momento non si conosce la dinamica, un uomo è rimasto bloccato nell'auto ribaltatasi su un fianco.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Livorno che hanno estratto il conducente dell'auto dall'abitacolo e lo hanno poi affidato alle cure dei sanitari dell'ambulanza della Misericordia intervenuta sul posto.

(Notizia in aggiornamento)

