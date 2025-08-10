Resta incastrato nell'auto ribaltata sul fianco

La terra trema in Turchia: il momento in cui il sisma ha scosso l'ovest del Paese e il salvataggio di un uomo intrappolato sotto le macerie

Un incidente che ha coinvolto più mezzi è accaduto nel pomeriggio di oggi sull'Aurelia dopo il ponte di Calignaia

LIVORNO — Un incidente che ha coinvolti più veicoli è accaduto oggi pomeriggio verso le 17 sulla strada statale Aurelia, poco dopo il ponte di Calignaia.

Nell'incidente, di cui al momento non si conosce la dinamica, un uomo è rimasto bloccato nell'auto ribaltatasi su un fianco.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Livorno che hanno estratto il conducente dell'auto dall'abitacolo e lo hanno poi affidato alle cure dei sanitari dell'ambulanza della Misericordia intervenuta sul posto.

(Notizia in aggiornamento)