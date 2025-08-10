La terra trema in Turchia: il momento in cui il sisma ha scosso l'ovest del Paese e il salvataggio di un uomo intrappolato sotto le macerie
Cronaca lunedì 12 agosto 2024 ore 19:09
Resta incastrato nell'auto ribaltata sul fianco
Un incidente che ha coinvolto più mezzi è accaduto nel pomeriggio di oggi sull'Aurelia dopo il ponte di Calignaia
LIVORNO — Un incidente che ha coinvolti più veicoli è accaduto oggi pomeriggio verso le 17 sulla strada statale Aurelia, poco dopo il ponte di Calignaia.
Nell'incidente, di cui al momento non si conosce la dinamica, un uomo è rimasto bloccato nell'auto ribaltatasi su un fianco.
Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Livorno che hanno estratto il conducente dell'auto dall'abitacolo e lo hanno poi affidato alle cure dei sanitari dell'ambulanza della Misericordia intervenuta sul posto.
(Notizia in aggiornamento)
