Sanità in Toscana, convegno della Lega

La Lega a confronto con associazioni, ordini e rappresentanti Regioni Lombardia e Veneto

LIVORNO — "Sanità in Toscana, un altro modello è possibile", questo il titolo del convegno promosso dal gruppo della Lega in Consiglio regionale in programma domani, giovedì 29 Maggio, dalle ore 16 a Livorno, al Grand Hotel Palazzo, Viale Italia 195, e che si avvarrà in particolare dell'intervento del vicepresidente della commissione Sanità in Toscana Giovanni Galli, dei contributi di alcune rappresentanze dei lavoratori, dell'assessore alla sanità della Regione Veneto Manuela Lanzarin e del consigliere regionale della Lombardia Emanuele Monti.

L'apertura del convegno è affidata alla capogruppo della Lega in Toscana Elena Meini e conclusioni al vicepresidente del Consiglio regionale Marco Landi.

Modererà il vicedirettore de Il Tirreno Cristiano Marcacci.

"Un confronto ad ampio raggio su luci ed ombre del tanto decantato sistema sanitario regionale. L'occasione per fare il punto sulle iniziative a tema sanitario portate avanti in Consiglio regionale, ascoltare in presa diretta le osservazioni di chi opera direttamente sul campo e dimostrare, grazie ai contributi provenienti da Veneto e Lombardia, che un altro modello sanitario è possibile", afferma Landi.