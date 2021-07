Scienza in lutto, è morto Valfredo Zolesi

Il fondatore dell'azienda aerospaziale livornese Kayser aveva 72 anni. Il cordoglio del consigliere regionale Gazzetti: "E' stato un pioniere"

LIVORNO — Un lutto che ha colpito profondamente il mondo della scienza. E' scomparso Valfredo Zolesi, fondatore dell'azienda aerospaziale livornese Kayser. Aveva 72 anni.

Il consigliere regionale Francesco Gazzetti lo ricorda come "un pioniere sia nella ricerca che nelle missioni spaziali".

"Ogni volta che avevo il privilegio di incontrare sia lui che il figlio David restavo affascinato dalle sue, dalle loro, visioni che avevano portato alla creazione di un'impresa di valenza mondiale come la Kayser - scrive Gazzetti su Facebook- E sapere che la sede di questa realtà che da decenni mette in connessione lo spazio con la Terra sia, per volontà dello Valfredo, collocata proprio sulle colline della nostra Livorno era un altro elemento che destava e desta emozione e riconoscenza. Ma Valfredo è stato anche un vero uomo di Fede, un Diacono: un uomo che rivolgeva alle stelle non solo lo sguardo ma anche il cuore e la vibrazione dell'anima. Una Fede profonda come la sua disponibilità al confronto ed al dialogo; come profondissimo era il suo amore per Livorno ed anche per la nostra Toscana. Io lo ringrazio personalmente anche per un'amicizia che per me era elemento di vanto ed orgoglio e che mi ha fatto sempre sentire Valfredo vicino".