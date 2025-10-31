Cronaca lunedì 18 luglio 2016 ore 11:51
Si schianta con l'auto contro un bus
L'incidente è avvenuto questa mattina all'incrocio di piazza Damiano Chiesa. Fortunatamente non ci sono stati feriti
LIVORNO — Sul posto è infatti intervenuta solo la polizia municipale per i rilievi del caso. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, l'incidente sarebbe stato causato da una precedenza non rispettata.
