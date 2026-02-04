Tre Ponti, il caso in Consiglio regionale

IAlessandro Franchi, consigliere regionale Pd, ha presentato un’interrogazione alla giunta toscana

LIVORNO — La vicenda del cantiere ai Tre Ponti approda in Consiglio regionale, grazie a un’interrogazione urgente presentata dal consigliere Alessandro Franchi.

"E’ del tutto evidente – spiega Franchi – che siamo di fronte a una tipica “storia italiana” che riguarda il settore degli appalti pubblici, come ha ben evidenziato lo stesso sindaco di Livorno, Luca Salvetti. Come pure è palese che oggi occorra unire gli sforzi per accelerare la ricerca di una soluzione. Questa vicenda, pur problematica, non sminuisce in alcun modo l’operato della Regione in fase di investimenti per la ricostruzione seguiti all’evento calamitoso del 2017".

Dichiara Alessandro Franchi, consigliere regionale Pd.

"Ho deciso di presentare un’interrogazione alla giunta toscana proprio per portarla all’attenzione dell’intero Consiglio regionale, in un’ottica di condivisione e trasparenza. La giunta ed il presidente Giani si sono già mossi, come pure il Comune di Livorno", prosegue.

"L’obiettivo – conclude Franchi – è quello di fare squadra per far sì che alla ditta che si è ritirata possa subentrare al più presto una nuova azienda in grado di terminare i lavori".



In particolare, nel testo dell’interrogazione, si chiede alla giunta regionale di “sapere quali azioni intenda porre in essere, anche in raccordo con l’Amministrazione comunale di Livorno, al fine di superare lo stallo attuale e consentire il completamento dell’infrastruttura strategica per l’area livornese, connessa agli interventi di ricostruzione successivi agli eventi calamitosi del settembre 2017, sia sotto il profilo della sicurezza idraulica che sotto quello della mobilità”.

