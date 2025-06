Un caso di Dengue a Livorno

È stato diagnosticato ad una 30enne che si era presentata al Pronto soccorso e che aveva soggiornato nel Sud-Est Asiatico. Chiesta la disinfestazione

LIVORNO — Un caso di Dengue è stato diagnosticato ad una livornese di circa 30 anni di ritorno da un soggiorno nel Sud-Est Asiatico.

Lo fa sapere l'Asl Toscana nord ovest attraverso una nota, spiegando che la donna, che si è presentata al Pronto soccorso con lievi sintomi febbrili, è stata sottoposta a specifici accertamenti, resi necessari dal recente soggiorno in area tropicale, che hanno consentito una diagnosi tempestiva della malattia grazie anche al supporto del personale del reparto di Malattie Infettive.

"La paziente, che non rappresenta un rischio diretto di contagio per altre persone, è in buone condizioni di salute e, non necessitando di ricovero, - prosegue l'Asl - è stata dimessa con indicazioni cliniche da seguire al proprio domicilio".



L’Igiene e Sanità Pubblica della Azienda USL Toscana nord ovest, ricevuta la segnalazione del caso, ha richiesto al Comune di Livorno un intervento precauzionale di disinfestazione in prossimità dell’abitazione della donna e all’interno dell’ospedale.

La Dengue, infatti, può essere trasmessa in modo indiretto qualora una zanzara del genere Aedes – come la zanzara tigre – punga una persona infetta nei primi giorni di malattia e, successivamente, trasmetta il virus pungendo un altro individuo.

Per questo, come spiega l'Asl, per la tutela della salute pubblica risulta necessario abbassare rapidamente la densità di zanzare nella zona dove il malato ha soggiornato, al fine di ridurre ulteriormente il remoto rischio di innesco di una trasmissione autoctona di arbovirosi.