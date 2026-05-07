Attualità Venerdì 29 Aprile 2022 ore 15:31
Per i vigili del fuoco tre giorni tra cielo e mare
Nello specchio d'acqua di fronte alla Cala del Leone, sono state svolte esercitazioni con l'elicottero del reparto volo e i sommozzatori
LIVORNO — Il personale specialistico in servizio al Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Livorno, costituito dal nucleo elicotteri e dal nucleo sommozzatori, ha effettuato una esercitazione congiunta con l’assistenza del nucleo nautico di Livorno a bordo dell’Unità Navale in propria dotazione, nei giorni 26, 27 e 28 Aprile.
Luogo scelto per queste esercitazioni è stato lo specchio di mare antistante Cala del Leone.
"L’esercitazione è consistita in una serie di manovre aviolancio e recupero con verricello in zona fuori costa - hanno spiegato dai vigili del fuoco -, la quale è stata oggetto di specifica ordinanza di interdizione al traffico marittimo a cura della Capitaneria di Porto di Livorno".
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