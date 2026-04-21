Arriva la Settimana mondiale delle vaccinazioni

Le informazioni dall'Asl con giorni dedicati alle vaccinazioni aperte

PROVINCIA DI LIVORNO — In occasione della Settimana mondiale delle vaccinazioni promossa dalla Organizzazione Mondiale della Sanità (Oms), l'Università di Pisa e l’Azienda Usl Toscana nord ovest rinnovano il proprio impegno nella promozione della prevenzione e della cultura vaccinale come strumento fondamentale per la tutela della salute individuale e collettiva.

“Con questa iniziativa aggiungiamo un ulteriore tassello all'impegno per la promozione della salute - sottolinea Enza Pellecchia, Prorettrice per la coesione della comunità universitaria e per il diritto allo studio dell'Università di Pisa -. La salute e il benessere non sono servizi accessori, ma parte integrante dell’esperienza universitaria. Per questo promuoviamo un ambiente di studio e di lavoro attento alla persona nella sua globalità, offrendo un sistema di servizi pensato per sostenere il benessere fisico, psicologico e relazionale”.



"È sempre più necessario - evidenzia Caterina Rizzo, professoressa ordinaria di Igiene generale e applicata all’Università di Pisa - passare da una medicina prevalentemente reattiva, orientata alla cura della malattia, a una medicina proattiva e fondata sulla prevenzione. In questa prospettiva, la sorveglianza epidemiologica, i vaccini ed il monitoraggio delle coperture vaccinali rappresentano strumenti essenziali e investimenti strategici per la sostenibilità del Servizio sanitario nazionale. L’iniziativa vedrà anche il coinvolgimento attivo degli specializzandi della Scuola di Specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva dell’Università di Pisa presenti nella rete formativa, in un’ottica di integrazione tra università, servizi e territorio."



“Le vaccinazioni rappresentano uno degli strumenti più efficaci di sanità pubblica per prevenire malattie anche gravi e potenzialmente letali – sottolinea il direttore del Dipartimento della Prevenzione dell’Azienda sanitaria Luca Carneglia –. Promuovere la cultura vaccinale significa costruire un argine concreto alla diffusione delle malattie infettive, proteggendo non solo se stessi ma anche le persone più fragili, come anziani, bambini e soggetti con patologie croniche. È un gesto di responsabilità individuale che ha un impatto diretto sulla sicurezza dell’intera comunità.”

In particolare per favorire l’accesso ai servizi e sensibilizzare la popolazione, l’Asl, sempre di concerto con l’Università di Pisa, ha programmato una serie di aperture straordinarie ad accesso libero dei centri vaccinali presenti su tutto il territorio, con l’obiettivo di ampliare le opportunità di vaccinazione e raggiungere un numero sempre maggiore di cittadini.



In questo ambito l'Asl ricorda che i pediatri aderiscono alle campagne vaccinali e che in Regione Toscana - in base ad uno specifico accordo - la vaccinazione da 0 a 14 anni spetta proprio al pediatra, che ha quindi un ruolo fondamentale e riconosciuto.



Come accedere in questa settimana

Per accedere alla vaccinazione è sufficiente presentarsi nelle sedi indicate con un documento di identità e la tessera sanitaria.



Di seguito il calendario delle aperture ad accesso libero dei centri vaccinali sul territorio dell’Azienda USL Toscana nord ovest aziendali:



Zona Pisana – Pisa, Galleria Gerace 14

24 aprile 2026, ore 8,30-17 (vaccinazione HPV per età compresa tra i 9 e i 18 anni)



Zona Valdera – Alta Val di Cecina – Ponsacco, Via Caduti di Nassiriya

21 aprile 2026, ore 8 30-19 (tutte le vaccinazioni, età superiore ai 10 anni)



Zona Livornese – Livorno, Borgo San Jacopo 59

22 e 24 aprile 2026, ore 14,30-19 (tutte le vaccinazioni, età superiore ai 15 anni)



Zona Valli Etrusche – Elba – Piombino, Via Forlanini 26

23 aprile 2026, ore 14-18 30 (tutte le vaccinazioni, tutte le età)



Zona Versilia – Pietrasanta, Via Martiri di Sant’Anna 12

21 e 22 aprile 2026 (tutte le vaccinazioni, tutte le età)



Zona Lucca – Capannori, Piazza Aldo Moro 34

23 aprile 2026, ore 9,30-13 e 14,30-17 (tutte le vaccinazioni, tutte le età)



Zona Valle del Serchio – Gallicano, Via Donatori di Sangue 30

22 aprile 2026, ore 10.30-13.00 (tutte le vaccinazioni, età superiore ai 16 anni)



Zona Apuane – Carrara, Piazza Sacco e Vanzetti 4

21 aprile 2026, ore 10-12 e 14-18 (tutte le vaccinazioni, età superiore ai 10 anni).



L'Università di Pisa e l’Azienda USL Toscana nord ovest invitano tutti i cittadini a cogliere questa opportunità, ricordando che vaccinarsi significa proteggere la propria salute e contribuire attivamente al benessere della collettività.