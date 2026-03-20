Attualità Sabato 06 Dicembre 2025 ore 06:15
Provincia di Livorno, gli autovelox autorizzati
Apparecchi mobili e fissi, ecco la lista dei dispositivi censiti da ministero per le strade toscane. Che fare in caso di multe dagli altri
PROVINCIA DI LIVORNO — Sono in tutto 295 gli autovelox autorizzati in Toscana da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, dispositivi e sistemi di rilevamento inclusi nel censimento nazionale.
Il 28 Novembre scorso è scaduto il termine per l'invio dei dati da parte delle amministrazioni e degli enti da cui dipendono gli organi di polizia stradale, "passaggio essenziale per garantire la piena legittimità d’uso degli strumenti di accertamento delle violazioni dei limiti di velocità", scrive il Mit in una nota.
Gli aggiornamenti proseguiranno, ma nel frattempo chi dovesse ricevere una contravvenzione da un impianto non in elenco può ragionevolmente tentare la via del ricorso.
Gli enti hanno indicato per ogni dispositivo: marca, modello, versione, matricola ove presente, estremi del decreto Mit di approvazione o omologazione, nonché collocazione chilometrica (qualora necessario) e direzione di marcia.
Gli autovelox autorizzati in provincia di Livorno
Comune di Livorno (polizia locale): due dispositivi
Comune di Bibbona (polizia locale): un dispositivo
Comune di Campiglia Marittima (polizia locale): un dispositivo sulla Sp39 Banditelle km 242+147
Comune di Castagneto Carducci: un autovelox
Cecina (polizia municipale): due dispositivi
Comune di Collesalvetti (polizia locale): due dispositivi
Comune di Piombino: due dispositivi
Rosignano Marittimo (polizia locale): due dispositivi
Comune di San Vincenzo (polizia locale): un telelaser
Provincia di Livorno (polizia locale):
- un dispositivo su Sgc Fipili km 77+800 a Collesalvetti direzione Firenze
- un dispositivo sulla Sp40 Geodetica km 1+500 direzione da Riotorto verso Piombino, a Piombino
- un dispositivo sulla Sp40 Geodetica km 1+500 direzione da Piombino verso Riotorto, a Piombino
- un dispositivo Sp40 Geodetica km 5+005 direzione da Riotorto verso Piombino, a Piombino
- un dispositivo Sp40 Geodetica km 5+005 direzione da Piombino verso Riotorto, a Piombino.
A questo link l'elenco di tutti i dispositivi in Toscana.
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