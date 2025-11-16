Questo sito contribuisce alla audience di 
domenica 16 novembre 2025
Attualità lunedì 30 novembre 2020 ore 16:40

Qualità della vita, Livorno perde dieci posizioni

E' uscita sul quotidiano economico Italia Oggi la classifica sulla qualità della vita nelle province italiane. Livorno perde dieci posizioni



LIVORNO — Italia Oggi, quotidiano economico a tiratura nazionale, ha stilato la classifica della qualità della vita nelle province italiane.

Quella di Livorno è al 69esimo posto, perdendo dieci posizioni rispetto al 2019.

Vari i parametri presi in considerazione: tra gli altri ambiente, sicurezza sociale, reddito, istruzione.

