Il suv capovolto e lamiere accartocciate: le immagini del terribile schianto in viale Fulvio Testi a Milano
Attualità lunedì 30 novembre 2020 ore 16:40
Qualità della vita, Livorno perde dieci posizioni
E' uscita sul quotidiano economico Italia Oggi la classifica sulla qualità della vita nelle province italiane. Livorno perde dieci posizioni
LIVORNO — Italia Oggi, quotidiano economico a tiratura nazionale, ha stilato la classifica della qualità della vita nelle province italiane.
Quella di Livorno è al 69esimo posto, perdendo dieci posizioni rispetto al 2019.
Vari i parametri presi in considerazione: tra gli altri ambiente, sicurezza sociale, reddito, istruzione.
Se vuoi leggere le notizie principali della Toscana iscriviti alla Newsletter QUInews - ToscanaMedia. Arriva gratis tutti i giorni alle 20:00 direttamente nella tua casella di posta.
Basta cliccare QUI